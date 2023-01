Hinchas del Sevilla amenazan con rayados y Sampaoli responde: "No es tiempo para llorar"

Jorge Sampaoli regresó a España para intentar ayudar al Sevilla a salir de su complicado momento, pero todavía no lo ha conseguido. El ex técnico de la selección chilena firmó para liderar un segundo ciclo al mando del elenco blanquirrojo, pero los resultados no se han dado y siguen en zona de descenso.

Los problemas en el arranque de la temporada terminaron con el paso de Julen Lopetegui al mando de la escuadra sevillana. Su reemplazante fue el casildense, que con su estilo prometía escalar puestos y así salir de los últimos lugares, algo que está lejos de concretar y que en las últimas horas derivó en rayados con amenazas de parte de los hinchas.

Luego de caer por 2-1 frente al Girona, los fanáticos del Sevilla explotaron. Quedando en el penúltimo lugares de la tabla de posiciones, solo por encima del Elche que no ha sumado triunfos en toda la temporada de La Liga, terminaron por agotar la paciencia de sus seguidores.

La Ciudad Deportiva del club amaneció con rayados contra la directiva y el plantel, con mensajes de alto calibre. "Si descendemos no tendréis donde esconderos", dice uno de ellos.

Ante este panorama, Jorge Sampaoli decidió sacar la voz. En la previa del choque de este martes con el Alavés por la Copa del Rey, el técnico enfrentó las amenazas. "No es normal, pero forma parte de todo esto, es global, para en todo el mundo. Son manifestaciones de desaprobación a un proyecto que no funciona", lanzó.

Para el casildense es entendible la molestia y recalcó que cuando llegó "el club, estaba en la misma situación que ahora, comprometido, con problemas institucionales, deportivos y políticos".

En esa misma línea, le tiró un palo a la dirigencia por la demora en los refuerzos que le prometieron traer, mientras el plazo máximo está cada vez más cerca. "El día 31 de este mes termina el plazo para hacer incorporaciones", pero sigue "a la espera de que aparezca algo cualitativo".

Finalmente tuvo un claro mensaje a los hinchas que están presionando con amenazas. "No es tiempo para llorar ni reclamar; si me mintieron o no es un tema mío con los dirigentes".

El Sevilla enfrenta este martes al Alavés por la Copa del Rey y luego se enfocará en el choque con el Cádiz, equipo que está también en zona de descenso y con un punto por encima. Rivales directos en la lucha en los puestos de peligro, se anticipa como una verdadera final.

Revisa los rayados contra el plantel y dirigencia del Sevilla