El español Mateu Lahoz anunció que se retirará del arbitraje profesional con el término de la temporada. Recién este miércoles expulsó a Jorge Sampaoli cuando corrían 17 minutos de juego entre Sevilla y Linares, y poco antes había causado polémica por arbitrar Argentina vs Países Bajos en el Mundial.

Una drástica decisión fue la que tomó el controvertido Mateu Lahoz. Tras haber expulsado a Jorge Sampaoli cuando corrían apenas 17 minutos del duelo entre el Sevilla y Linares por la Copa del Rey, el réferi anunció que se retira al arbitraje profesional.

Lahoz envió a Sampaoli al camarín por reclamos en una de las expulsiones más tempranas a un técnico, según destacaron en Sevilla. "No sé qué le habrá dicho o no Sampaoli, pero tengo seguro que con mismas palabras o gestos no hubiera expulsado a Simeone, Xavi o Ancelotti...", criticaron.

Pero no es la única polémica que el juez español ha tenido durante estas últimas semanas. El fin de semana recién pasado, el réferi español venía de protagonizar un desastrozo derbi entre el Barcelona y el Espanyol, donde repartió un total de 17 tarjetas.

Antes, se ganó críticas a nivel mundial por su arbitraje en el partido entre Argentina y Países Bajos en los cuartos de final de Qatar 2022. También dejó caer una lluvia de cartulinas en dicha oportunidad, un total de 18, y fue expulsado de arbitrar en la competencia.

"No puedes hablar del árbitro, no puedes ser sincero porque después te sancionan. Teníamos miedo antes del partido porque sabíamos quién era. La FIFA no puede poner un árbitro así en esta instancia", comentó Lionel Messi, amonestado por Lahoz, en esa instancia.

Con este anuncio, Lahoz pasará a arbitrar sus últimos partidos del fútbol español. Eso sí, ya tiene un veto en La Liga, pues no pitará en la fecha 16, a disputarse entre este viernes y domingo, por el show que protagonizó en el derbi catalán.