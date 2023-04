Luego de que el DT de Godoy Cruz hiciera añicos al presidente del club, la plana mayor del Tomba decidió cesarlo de su cargo. "Los hinchas tienen que saber quién pone la cara, no es el Hincha VIP", lanzó Diego Flores.

Thomas Galdames ha tenido días muy ajetreados en Godoy Cruz. El defensor chileno fue expulsado en la igualdad ante Tigre, pues bloqueó con la mano un potentísimo disparo de Mateo Retegui, el "9" de la selección de Italia. Pese a la desventaja numérica, el cuadro mendocino rescató un punto.

Pero siguen los problemas, pues el director técnico del primer equipo dejó su cargo por una polémica tan fuerte como inusual. Diego Flores fue destituido por unas declaraciones que emitió contra el presidente de la institución, Alejandro Chapini.

"Me llamó la atención un 'hincha VIP' que busca a la prensa y la semana pasada habló de que ponemos excusas y no las ponemos. Hablan de excusas, pero no están en el día a día", le apuntó el estratego de 42 años al mandamás del club, que por ahora marcha en el 17° lugar de la Liga Profesional de Argentina, que cuenta con 28 participantes.

Y no se quedó ahí. "Opinan sin saber del juego. En los momentos malos, aparece el 'hincha VIP' que quiere destruir todo y solo critica", agregó Diego Flores, conocido como 'El Traductor' por haber cumplido ese rol con Marcelo Bielsa en el Leeds United.

Ex DT de Godoy Cruz: "Pedí una reunión con el 'hincha VIP', pero está de vacaciones"

Diego Flores prosiguió con su desahogo en contra de Chapini. "Esa persona no estuvo presente, supuestamente quiere al club y no está en los malos momentos. Vinimos a un club que nos pedía que nos arreglemos con lo que podíamos, y nos sumamos porque nos encanta estar acá", expresó el cordobés.

"Yo pedí una reunión con el 'hincha VIP' y está de vacaciones ahora. Nadie me comunicó que estaba en duda mi continuidad. Y si lo hacen, me parece una locura, pero bueno, lo pueden hacer", se descargó Flores, como con el presentimiento del final que llegó, pues no continuará en Godoy Cruz.

¿Hubo más palabras? Sí. "En los malos momentos es fácil destruir. 44 por ciento de los puntos con 25 jugadores que se fueron, 11 jóvenes que llegaron. No se podían afrontar los sueldos. Yo estoy feliz y bárbaro, me siento contenido y puedo desarrollar mi profesión", agregó Flores. Pero deberá buscar otro club donde hacerlo, pues colmó la paciencia del timonel y es el séptimo DT que se queda sin trabajo en la Liga Profesional de Argentina al cabo de 10 fechas.

Revive las polémicas declaraciones de Diego Flores