El complejo triunfo que firmó Universidad de Chile como local ante Unión La Calera no estuvo exento de polémicas, ya que en el cuadro cementero reclamaron con furia por una falta del arquero Gabriel Castellón a Cristián Insaurralde, que reclamaban como penal.

La acción que ocurrió promediando el primer tiempo provocó un intenso debate en redes sociales, donde los dardos iban hacia la actuación del árbitro Diego Flores, quien pese a los reclamos de la visita, decidió no cobrar la infracción.

Si bien el propio técnico de La Calera, Walter Lemma, indicó tras el juego que “nos me dicen que la toca antes el arquero, otros me dicen que fue penal. No tengo una imagen clara”, la víctima de esta infracción, Insaurralde, alzó la voz y reclamó con todo.

ver también “Descaro”: Hinchas de la U y Colo Colo en llamas por “penal” de Castellón y patada en la cabeza de Hormazábal

La Calera estalla por penal no cobrado ante la U

El delantero argentino habló en la zona mixta del Estadio Nacional con Radio Sport Chile, donde se le consultó por la falta de Castellón, que a juicio de hinchas y sus compañeros debió cobrarse como pena máxima. Allí “Gary” mostró una honestidad brutal.

“Fue penal y las imágenes están ahí“, partió su impresión el atacante de La Calera, quien agregó que “por ahí uno se enoja y se fastidia cuando sabe que no es apoyado por la gente que verdaderamente tiene que hacer su trabajo y observar las cosas correctamente”.

Insaurralde no quedó allí en sus dichos y cerró su comentario asegurando que “ya está, esto es fútbol, pasa en todos lados que los equipos grandes a veces tienen un poco más de fuerza“.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo vuelven a jugar ambos equipos?

Tanto Universidad de Chile como Unión La Calera volverán a la acción este domingo 2 de marzo en el marco de la tercera fecha de la Liga de Primera. Los azules visitarán a Cobresal en el Estadio El Cobre de El Salvador desde las 18:00 horas.

A continuación, desde las ocho y media de la tarde, los cementeros recibirán en el Estadio Nicolás Chahuán a O’Higgins de Rancagua.

Publicidad