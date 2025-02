El jugador uruguayo Erik de Los Santos se ha convertido en una de las grandes revelaciones de la presente temporada del Campeonato Nacional tras su llegada a Unión La Calera y anotar un gol frente a la goleada contra Unión Española.

El uruguayo de 26 años conversó con AS sobre su llegada a Chile y su compleja historia de vida antes de debutar en el fútbol.

Las confesiones de Erik de los Santos

El jugador arribó este año a la Liga Nacional tras un largo paso por Carreras de Montevideo, club de la primera división de Uruguay, en donde tuvo 94 apariciones por el club charrúa.

Sobre su vida en su país natal, de los Santos comentó: “Bueno, a nivel personal, estar en tu país es lindo y cómodo. Pero como siempre, todos aspiramos a querer dar ese salto de calidad para poder ayudar a la familia”.

ver también Hormazábal, del “una herida que me hice” a una fuerte autocrítica por el nivel de la U de Chile

En esa misma línea, el jugador comentó que tuvo una infancia compleja. “Me tocó irme de muy chico, salir de la casa de mis abuelos. Me tuve que hacer hombre muy joven, porque tenía que salir a trabajar para buscar el plato para comer. Tuve que trabajar en un almacén y cortando pasto desde los 13 hasta los 18 años”.

Publicidad

Publicidad

El jugador además fue consultado por las diferencias entre Chile y su país de origen. “Hay muchas costumbres nuevas acá, porque allá en Uruguay es otra cosa, somos como menos fríos y un poco más receptivos, pero está bien, me voy adaptando. La ciudad es envidiable y es hermosa. Ojalá tenga la oportunidad de quedarme y vivir acá. Me encanta Chile, es muy lindo”.

Revelando los motivos para fichar en territorio nacional. “Más que nada el crecimiento personal. A veces sentimos que nos cuesta salir de la zona de confort, uno tiene un montón de incertidumbre, mucho miedo de irse, pero es lo necesario para progresar”.

Agregando el apoyo de su pareja en el proceso. “Significa muchas cosas, porque es muy compañera. Me ha acompañado en varias cosas. Mi novia fue la que me ayudó, es la persona más importante y es la gran responsable de que estas cosas sucedan. Ojalá siempre la pueda tener, me ha ayudado mucho y me ha hecho crecer un montón en lo personal”.

Publicidad