Unión La Calera fue un durísimo rival para la U de Chile, que de todas maneras logró imponerse por 1-0 gracias a la temprana anotación de Nicolás Guerra. El atacante confirmó su buen momento y tras recibir un pase de Matías Sepúlveda derrotó a Jorge Peña con un remate rasante.

Antes de eso, Guerra se deshizo de la marca de Diego Ulloa con un hábil movimiento de brazo. Y después de ese gol, mostró viveza para hacer un lateral que por poco significó el 2-0. El Nico dejó solo a Javier Altamirano, quien quedó pie a mano con el portero de los Cementeros.

Finalmente, Peña achicó el ángulo de forma apropiada y desvió la pelota al tiro de esquina. Tras cartón, reprochó con firmeza a sus compañeros. El ex meta de Everton de Viña del Mar buscaba despertar a La Calera en el Estadio Nacional, pues parecía ser víctima de un vendaval azul.

“Al inicio cometimos un error colectivo que permitió abrir el marcador a la U. Después fue un buen partido nuestro. Se planteó de una manera, los chicos lo llevaron a cabo. Recuperamos, presionamos alto, por momentos controlamos la pelota. El rival no encontró los circuitos de pase”, describió Walter Lemma, DT del cuadro visitante.

Walter Lemma se llevó varias conclusiones positivas desde el Estadio Nacional. (Felipe Zanca/Photosport).

Lemma agregó haber quedado “muy conforme. Estamos bien, pueden pasar estas cosas contra rivales que tienen jerarquía, en una cancha difícil. Lo hicimos muy bien. Fue un error nuestro, esto tenemos que trabajarlo. Es parte del camino para lograr objetivos. No se puede dar ventaja en el inicio del partido, pero las cosas no se corrigen de una semana para otra”.

“Es fácil identificar, no tan fácil corregir. Tenemos que ver el resto del partido, no sólo el punto negro en el paño blanco. Y no es eso”, agregó el ayudante de Gustavo Quinteros en una parte de su ciclo en Colo Colo. Quiso dejar claro que Unión La Calera fue un duro escollo en Ñuñoa.

Lemma dice que La Calera sufrió con avivadas de la U de Chile: “Dos laterales que hicieron rápido”

Walter Lemma quedó con buena sensación luego de la derrota por la mínima que Unión La Calera sufrió ante la U de Chile en la fecha 2 del renovado Campeonato Nacional. “Después del 1-0 tuvieron dos situaciones más. Dos laterales que hicieron rápido y una circulación que nos rematan desde el lado contrario”, afirmó el DT.

Un mensaje que los siguientes rivales del Romántico Viajero seguramente tomarán en cuenta: no hay que descuidar los saques de costado de Universidad de Chile. “Después no hicieron mucho más. Algunos remates desde lejos, pero cortamos muy bien los circuitos de pase”, detalló Lemma.

Jorge Peña no pasó muchos sobresaltos en el segundo tiempo, pero sí en los primeros minutos de la parte inicial. (Pepe Alvujar/Photosport).

“Sabíamos que juegan con cinco volantes por el centro para poder utilizar a los laterales profundos. Y no lo pudieron hacer demasiado. El rival tenía entendido que íbamos a defendernos, pero no pasó eso para nada”, sentenció el estratego de los caleranos, que en la primera fecha se estrenaron con una goleada incontestable a la Unión Española.

