Luego del triunfo 1-0 ante Unión La Calera, la polémica sigue aludiendo a U. de Chile por los discutidos cobros del juez Diego Flores. Y uno de ellos fue la jugada que protagonizaron Gabriel Castellón y Cristian Insaurralde.

El ariete cementero reclamó penal tras ser bajado por el meta en el achique, desatando el debate tuitero de los hinchas. Si bien el arquero logra llegar antes al balón, se lleva al delantero, quien reclamó penal.

Y fue el propio entrenador calerano, Walter Lemma, quien post partido habló de la polémica y del duelo que bien pudo igualar en la segunda etapa. El DT “olvidó” su pasado colocolino como ayudante de Gustavo Quinteros y fue objetivo sobre el partido.

Lemma con los pies sobre la tierra contra la U

Walter Lemma no le hizo el quite a las preguntas sobre la controvertida jugada de Gabriel Castellón y Cristian Insaurralde. Si bien “salió jugando”, no le cayó al juez ni a la U por el discutido penal no cobrado a Calera.

“¿Penal a Insaurralde? No lo pude ver. Unos me dicen que la toca antes el arquero, otros me dicen que fue penal. No lo pude ver, no tengo una imagen clara”, dijo con total calma el DT.

Por eso, el ex entrenador albo que acompañó a Gustavo Quinteros se enfocó en lo mal que hicieron ver a la U, diciendo que “cortamos su circuito de pases, también con los tres centrales que asisten a los volantes para después profundizar”.

“Nos vamos mal, no veníamos a perder, pero no se pudo dar. El gol fue por un error nuestro, después lo trabajamos. Tenemos claro el plan de juego y el funcionamiento”, cerró.