Un tempranero gol de Nicolás Guerra le sirvió a la U de Chile para salir victoriosa de un partido muy difícil. Los azules vencieron por 1-0 a Unión La Calera, que fue un escollo durísimo en el Estadio Nacional. Pero una lucida acción colectiva generó la apertura de la cuenta.

Todo fue por la banda izquierda. Y tuvo la asistencia de Matías Sepúlveda, quien comenzó la temporada como un bastión en aquella zona después de la salida de Marcelo Morales. “Es una jugada que se practica. Gracias a dios se dio. Muy feliz por el Nico que hizo el gol. Nos dio el triunfo y nos pone muy contentos”, dijo el Tucu.

También dio detalles sobre la improvisada celebración que tuvo el tanto de Guerra. Incluyó la toma de una fotografía del goleador y un par de compañeros. Javier Altamirano fue uno de los que estuvo en el momento. El otro fue el ex O’Higgins y Audax Italiano.

Así festejó el Nico Guerra junto a Matías Sepúlveda el gol de U de Chile. (Felipe Zanca/Photosport).

“Apareció ahí, me puse para la foto no más. El año pasado hubo una igual, pero hoy salió instantáneo. No sé si fue programada, salió ahí en el momento”, expuso Sepúlveda sobre la celebración. El zurdo también valoró la victoria, más allá de la imagen que dejó el equipo en la segunda fecha.

“Estamos muy felices por el triunfo, ganar siempre es importante. Después los detalles los veremos en la semana. Sabemos que todos los partidos serán difíciles, en nuestra cancha jugarán ese estilo de juego y hay que adaptarse. Estos puntos serán muy importantes para lo que queremos”, manifestó Sepúlveda.

Tucu Sepúlveda elogia a la U de Chile tras la asistencia que le dio a Nico Guerra

Hubo un aspecto de la U de Chile que dejó al asistidor de Nicolás Guerra muy tranquilo. Es la competencia que se da en las prácticas bajo la tutela de Gustavo Álvarez. “Cada uno se juega su lugar en cada entrenamiento”, reconoció el Tucu Sepúlveda.

“Todos los días son importantes y lo sabemos. En cada puesto hay muy buena competencia de dos o tres jugadores. Eso hace crecer el nivel interno”, aseguró el mediocampista devenido en carrilero e incluso lateral. Eso sí, el Tucu también se quedó con aspectos a corregir.

El Tucu Sepúlveda y Nico Guerra celebran el 1-0 ante La Calera. (Felipe Zanca/Photosport).

Pero lo primordial para él fue haber conseguido la victoria. También se alegró por los minutos que sumó su reemplazante. José Castro lo reemplazó en los 86 minutos y tuvo algo de acción. La presencia del Zurdo motivó una sonrisa del Tucu, algo que grafica el buen ambiente que reina en el Centro Deportivo Azul.