Si hay un jugador que ha comenzado de muy buena el 2025, es Nicolás Guerra. El atacante pasa por su mejor momento en Universidad de Chile y eso tiene a Gustavo Álvarez más feliz que perro con dos colas.

Guerra a mediados del 2024 estaba listo para partir a Audax Italiano, pero una conversación con el DT de la U cambió los planes. Se terminó ganando la titularidad en el club que lo formó e incluso, logró debutar en la selección chilena. Las vueltas del fútbol.

Los halagos de Gustavo Álvarez para Nico Guerra

Sumando la selección y la U, Guerra suma 5 goles en 4 partidos en este 2025. Su momento es muy bueno y pese a la llegada de Lucas Di Yorio y Rodrigo Contreras, hoy, el titular en el centro del ataque es Nicky War.

“Nico, igual que el plantel, está en un crecimiento permanente. Individual y colectivamente. Empalmando con respuestas anteriores, él como otros jugadores madura decisiones en el campo. Es 9, mediapunta, asociativo y mejoró el año pasado su promedio de gol. Y este año inició con un promedio que se sigue elevando. Compite por un lugar”, explicó Álvarez en conferencia de prensa.

Nicolás Guerra vive su mejor momento. Imagen: Photosport

El momento del Kun es tan bueno, que incluso es candidateado para estar presente en las Eliminatorias con Chile. Su triplete en el amistoso ante Panamá lo avala, aunque la competencia para estar en La Roja es muy fuerte.

Publicidad

Publicidad

“Sobre lo de la selección no soy yo si será considerado, pero nos favorece su nivel y enriquece su competitividad, no hay once titular ni tampoco suplentes”, cerró el entrenador de Universidad de Chile.

ver también Por el TAS: la reacción de Gustavo Álvarez a la tocada de oreja de Jorge Almirón y Colo Colo

El próximo partido del Romántico Viajero será el domingo 23 de febrero, cuando reciban a Unión La Calera a las 20:30 horas en el Estadio Nacional. El encuentro corresponde a la 2° fecha de la Liga de Primera 2025.