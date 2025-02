Universidad de Chile logró un importante triunfo contra Unión La Calera en el Estadio Nacional, ante más de 40 mil personas. Entre los asistentes, estaba un regalón de Marcelo Bielsa que alentó desde la barra.

Los Azules pasan por un gran momento. Si bien sufrieron más de lo esperado contra los Cementeros, la victoria deja al Romántico Viajero en la cima del torneo con 6 puntos. La fiesta en el Nacional fue total, fiesta en la que no quiso estar ausente un futbolista con pasado en el equipo.

El campeón con U. de Chile que estuvo en la barra ante Unión La Calera

Renato González, de 35 años, decidió ir a Ñuñoa, pero no a tribuna como lo hacen los futbolistas que defendieron al club. El zurdo lo hizo yendo a la barra de Los de Abajo, donde se ubicó en la galería 17 como un hincha más para cantar y alentar al equipo de sus amores.

“Después de 17 años vuelvo al estadio en este periodo de ‘vacaciones’ mías y bueno, postergué muchos años por mi carrera de no venir al estadio, cuando ya empecé a ser profesional y ahora recién estamos volviendo, así que contento de estar acá como hincha de nuevo“, explicó González a RedGol.

Renato González asistió al Nacional como un hincha más. Imagen: Hugo Vásquez (RedGol)

El volante fue formado en Palestino y cuenta con una extensa carrera en el fútbol chileno. Incluso, debutó en La Roja adulta con Marcelo Bielsa en un amistoso en 2009 ante Paraguay, donde incluso marcó un gol. Hoy espera la llamada de algún club tras jugar en la Segunda Profesional en el 2024.

“Estamos de vacaciones, esperando lo que viene. Mientras tanto me mantengo entrenando, siempre activo. Yo terminé en Real San Joaquín el año pasado y ahora estoy esperando las ofertas que vengan para este año”, indigó el jugador.

En el 2015 Renato González cumplió el deseo de su vida y llegó a Universidad de Chile, donde lloró tras anotar su primer gol ante Curicó con la “10” en la espalda. Ahí ganó la Supercopa y la Copa Chile, derrotando en la final a Colo Colo. Sin embargo, en 2016 fue descartado por Sebastián Beccacece. A pesar de esto, recuerda con cariño su paso por el CDA.

Renato González al anotar contra Curicó en 2015. Imagen: Photosport

“Hermoso, yo soy ese hincha que cumplió el sueño de ser jugador de la U. Con eso para mí, me siento pagado. Estuve aquí en la galería desde chico y después defender los colores, fue un orgullo“, confesó emocionado.

En tiempos donde las barras en el fútbol son muy cuestionadas, González defiende el ir al estadio y ubicarse en Los de Abajo. El todavía jugador activo aseguró que toda la vida lo hizo de esta manera y que jamás se sintió inseguro.

“Yo venía cuando chico, a veces venía solo y te puedo decir que nunca me pasó nada. Siempre venía a alentar a la U en la galería, nos juntábamos abajo a cantar. Te lo garantizo que nunca me pasó nada, siempre vine solo con mi celular. Nunca me asaltaron. Te puedo decir que a pesar de todo, la barra de la U es una de las más organizadas y familiar“, cerró Renato González.

