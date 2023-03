En Twitter Vito de Palma fue muy criticado por sus ácidos comentarios, durante la transmisión del duelo entre Italia e Inglaterra, sobre la nominación del argentino Mateo Retegui en la Azzurra. La sorpresa de Mancini incluso fue confirmada entre los titulares de la nazionale ante los británicos y al calciólogo no le gustó nada la situación. Eso sí, explica que su malestar es contra el entrenador y no el futbolista.

Vito de Palma es protagonista de las redes sociales en medio del desarrollo del partido entre Italia e Inglaterra por la primera fecha de las eliminatorias a la Eurocopa 2024. Es que el comentarista italiano que reside en Argentina se ganó el odio de muchos, siendo calificado incluso de racista.

Como contexto, el DT de la Azzurra, Roberto Mancini, nominó por sorpresa al delantero argentino de 23 años y nacionalizado italiano, Mateo Retegui, quien pertenece a los registros del club trasandino Tigre.

De entrada Vito de Palma se mostró contrario y hasta molesto por la presencia de Retegui, que incluso fue confirmado como titular en los italianos. En Twitter varios usuario de la red del pajarito azul consideraron que los comentarios del europeo bordeaban el racismo. El rostro manifestó que la nominación de Retegui hacía perder identidad a la Azzurra.

“Déjame aclarar, porque se está creando polémica. Yo no critico a Retegui por haber aceptado la convocatoria, son decisiones personales del jugador. Lo que critico es a Roberto Mancini por haberlo convocado, porque para mí Mancini ya no debería ser el técnico de Italia, es decir, no debió llegar Retegui porque Mancini no debería estar en la selección italiana”, sostuvo De Palma en la transmisión de ESPN.

El apenino agregó que “Mancini debió tener la dignidad de irse después de quedar fuera del Mundial ante Macedonia, pero no tuvo la dignidad y sigue ahí. Y lo critico porque creo que hay jóvenes delanteros italianos, de la misma edad o más jóvenes, que se merecen la chance antes de recurrir a Retegui. Quizás esperar que algún club italiano lo comprara, verlo en Italia, que conociera mejor el fútbol italiano, y convocarlo. El jugador aceptó y ojalá le vaya bien y haga cinco goles”.

Cabe recordar en todo caso que la Azzurra cuenta hace rato entre sus titulares con el brasileño-italiano Jorginho. Asimismo, Vito De Palma se ganó la enemistad de muchos hinchas hace algunos meses al presentarse como candidato a diputado de Italia por el cupo de America Meridionale (Sudamérica).

Vito de Palma perdió las elecciones representando al partido Fratelli d’Italia, coalición de centroderecha de ideología conservadora y nacionalista. FdI es el resultado de la separación de Centroderecha Nacional (que presidió Silvio Berlusconi). El partido Hermanos de Italia, por su traducción del italiano, incluso ha sido considerado como de ultraderecha por los medios de comunicación en Europa.

Peor para el calciólogo, Mateo Retegui marcó el gol del descuento para Italia en el 1-2 parcial de la Azzurra, en los 57 minutos del duelo contra Inglaterra.