El popular comentarista de la Serie A de Italia volvió a hablar del gran cariño que siente por Ñublense y se declaró un amuleto del club, que afina detalles para afrontar una histórica temporada. "Me hice un apasionado del club la temporada pasada", dijo Vito de Palma en pleno partidazo entre el Napoli y la Juventus.

Vito de Palma fue el comentarista del partidazo que tuvo la fecha 18 de la Serie A de Italia. El popular Calciólogo estuvo en la paliza histórica que el Napoli le propinó a la Juventus en el estadio Diego Armando Maradona. Y en la transmisión, que salió por ESPN y Star Plus en Sudamérica, rememoró su gran amor por un club chileno.

Se trata de Ñublense, cuadro que el año pasado le hizo llegar una camiseta del comunicador italiano-argentino de 64 años. Y en medio del encuentro que el líder del certamen le ganó a la Vecchia Signora, dejó fluir el recuerdo de los Diablos Rojos.

"Como saben desde la temporada pasada yo me hice un apasionado de Ñublense en Chile. Y va a participar por primera vez en la Copa Libertadores, así que algo de suerte le traje", dijo De Palma, como si fuera el amuleto de los chillanejos, que tendrán una histórica campaña en competencia por el título de clubes más importante de América.

Pero el periodista, quien quiere ser diputado en Italia, no se quedó sólo con esas palabras. "Tengo camiseta y todo, me la regalaron gentilmente unos amigos chilenos. Ahora Mario Augusto Martínez Salinas me pide saludos para toda la hincha del Ñublense". Por cierto, hasta Chillán llegó la voz de Vito de Palma, quien una vez más le sacó brillo al cariño que tiene hacia la escuadra adiestrada por Jaime García.