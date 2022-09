El comentarista deportivo italiano, Vito De Palma, anunció este lunes su candidatura al Parlamento en Italia, integrando una coalición de derecha que es apoyada por Silvio Berlusconi.

En conversación con Redgol, habló de sus convicciones y reveló que podría dejar la televisión en caso de ser elegido como diputado en las elecciones.

"Primero hay que ganar. Entre presentarse y ganar hay un océano de por medio. Yo no he renunciado ni mucho menos, pedí vacaciones. Total la campaña electoral es muy corta. Tendré que viajar mucho a Italia, sería incompatible la televisión con la labor de diputado", señaló el comentarista de ESPN.

Sobre su candidatura, precisó: "Hay una coalición conformada por tres partidos. El partido al que pertenezco es liderado por Giorgia Meloni, quien lidera todas las encuestas".

"Tengo que agradecerle al canal, porque fueron muy comprensivos. Hubiera sido poco ético haber seguido trabajando en televisión con respecto a mis adversarios, porque es una gran visibilidad", añadió.

De todas formas, de Palma dice que perder en las elecciones no le significará una decepción: "Trataré de ser un diputado que tiene mucho amor por lo que hace. No puedo perder. Porque si no salgo elegido, seguiré haciendo lo que me gusta".

El italiano también se dio el tiempo de hablar sobre la actualidad de Alexis Sánchez en el Olympique de Marsella: "Alexis lo está haciendo bien. Se tiene que cuidar siempre desde el punto de vista físico. Si está bien físicamente es un jugador top. Me parece fantástico que se fuera, porque en el Inter la convivencia con Inzaghi no era buena. Quizás el fútbol nacional de Francia es menos competitivo, pero tiene la oportunidad de brillar en Champions League".

Finalmente, acerca de Arturo Vidal, comentó: "Un jugador como Vidal en Sudamérica hace la diferencia pero lejos. Lamentablemente, el fútbol sudamericano está muy lejos de sus mejores momentos, está lejos del fútbol europeo. Entonces un jugador como Arturo vuelve y es un Rey de verdad. En Sudamérica su corona brilla aún más. Es una pena no tenerlo en Italia".