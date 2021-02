Hijo del Loco Abreu firma su primer contrato profesional con Defensor Sporting

Las nuevas generaciones se abren paso y uno de los herederos más notables del fútbol sudamericano se acerca a su debut como profesional pues Diego Abreu, hijo de Sebastián (Loco), firmó su primer contrato con el Defensor Sporting de Uruguay a los 17 años de edad y con un futuro promisorio.

Los violetas hicieron el anuncio de la incorporación y apunta a hacer su primera presentación como profesional en el mismo club que lo hiciera su padre en 1994. Se ganó este contrato a fuerza de goles luego de anotar 92 tantos en las cuatro temporadas que ha estado en las inferiores del equipo.

"Diego Abreu firmó su primer contrato profesional con Defensor Sporting. ¡Felicitaciones! 3 años de contrato, 3 años con más goles de Diego", escribió en su cuenta de Twitter la institución uruguaya.

☑️ Diego Abreu firmó su primer contrato profesional con Defensor Sporting. ¡Felicitaciones, @Diego10Abreu!#CanteraDSC �� pic.twitter.com/Yeugvca1io — Defensor Sporting (@DefensorSp) February 8, 2021

El atacante nació en Ciudad de México cuando su padre militaba en las filas de Cruz Azul y, de hecho, ha tenido varias convocatorias con la selección norteamericana en sus categorías sub-16 y sub-18 pero no le cierra las puertas a la Celeste, de la que su papá es uno de los referentes históricos.

"No me han llamado de la selección uruguaya, me encantaría tener un convocatoria en juveniles, sería lindo", ya dijo al respecto. Entre tanto se enfoca en poder debutar y apuntar a una carrera tan exitosa como la del Loco, quien recientemente con el Athletic Club de Brasil, equipo 30 de su vida.