La derrota de Argentina ante Arabia Saudita provocó una herida muy grande en el país trasandino, por lo que el hijo de Diego Armando Maradona no dejó pasar la oportunidad para pegarle a Lionel Messi tras la caída ante los asiáticos.

Hijo de Diego Maradona le prende fuego a Argentina: "Los que comparan a Messi con mi papá no saben de fútbol"

La selección de Argentina sufrió un duro golpe en su estreno en Qatar 2022, luego de que caer por 2-1 ante Arabia Saudita. Una derrota que trajo mucha desazón en el ambiente, lo que se grafica en las palabras del hijo de Diego Armando Maradona.

Diego junior no aguantó la rabia tras la caída ante los asiáticos, asegurando en Radio Martes que "estoy devastado por la derrota de Argentina. Me resulta difícil creer que todo esto realmente sucedió. Perder ante Arabia Saudita es una locura".

Luego agregó que esta derrota es el mejor ejemplo de que Lionel Messi, la figura del actual combinado trasandino, no es comparable con lo que hizo su papá, que consiguió la copa del mundo en el Mundial de México 1986.

"La comparación entre Messi y mi papá la hacen los que no ven y no entienden de fútbol. Estamos hablando de dos planetas diferentes", fue enfático, a pesar de que después quiso suavizar sus palabras indicando que "no quiero tirarle la cruz a Lionel de inmediato".

El heredero de Maradona, que nació en Italia pero siempre ha señalado que se siente argentino, agregó el factor suerte también jugó. "A veces en el fútbol se pierde incluso contra oponentes mucho más débiles. No creo que la Argentina fuera presuntuosa hoy", manifestó.

Eso sí, piensa que la Scaloneta "tenía miedo", aunque entiende que estas cosas suceden constantemente. "El fútbol es así. Si no cierras los partidos, hasta los equipos más pobres vendrán a por ti", confesó.