Gonzalo Higuaín y las finales perdidas con Argentina: “Estoy entre los cinco o seis máximos goleadores, pero nadie recuerda eso”

El delantero Gonzalo Higuaín recordó las finales que perdió con la selección de Argentina, pues ante Alemania (Mundial de Brasil 2014) y Chile (Copa América 2015 y 2016) tuvo ocasiones claras para marcar y cambiar la historia.

En ese contexto, en conversación con TyC Sports señaló que “en la selección lo di todo, pero la gente solo recuerda cosas puntuales que en su momento las sufrí, pero que ahora superé. Hoy encuentro amor en la gente y la verdad que eso me deja tranquilo”.

“Hay circunstancias puntuales en las que mi carrera no se puede analizar. Yo metí nueve goles y Messi 10 en la Eliminatoria previa a Brasil 2014 y de eso nadie se acuerda. Estoy entre los cinco o seis máximos goleadores y nadie se acuerda”, agregó.

Al ser consultado sobre su renuncia a la albiceleste, expresó que “pones las cosas en su lugar y no estoy pensando mucho en eso, soy una persona positiva que trata de sonreír, pero a veces hay situaciones en la vida en la que no puedes hacer si no eres feliz”.

Pero eso no fue todo, porque recordó la final contra el país germano, en el Mundial de 2014, en donde tuvo un choque con el portero Manuel Neuer en el área y que el árbitro decidió no cobrar como penal favorable para los trasandinos.

La polémica del penal en la final del Mundial 2014 entre Argentina y Alemania.

“Yo creo que es penal. El arquero me pega un rodillazo antes y después toca la pelota. Eso a mí me inhabilita a llegar a la pelota. Pongámoslo al revés. Si es un centro al área, yo cabeceo al gol y le pego el rodillazo a Neuer, ¿qué es? Si él no me pega en la cara no sé si toca la pelota. Aparte, yo en ningún momento lo miro, nunca sé dónde está él”, dijo.

Finalmente, se refirió a lo que significa compartir camarín con los dos astros de la actualidad: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. “Sabes que te pueden quedar dos o tres situaciones de gol y es donde tienes que estar más lúcido. El foco a estar en ellos, pero sabes que alguna te va a quedar”, sentenció.

