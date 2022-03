Georgina Rodríguez, estella de su propio reality de Netflix y pareja de Cristiano Ronaldo, se cansó de las versiones que hablan de que su dinero es gracias al ícono de Manchester United, y aseguró que toda su fortuna es fruto de su trabajo.

La experta en moda fue recientemente destacada en una edición de la revista Forbes, dando cuenta de la jugoso billetera que ha forjado gracias a su labor como modelo e influencer de grandes marcas.

En dicha instancia la madre de los hijos de CR7 habló precisamente del dineral que ha generado en los últimos años, descartando de lleno las teorías que apuntan al historico de Portugal como su patrocinador.

“Es cierto, me ha ido bien en los últimos años, pero también he trabajado mucho, he sabido enfocar mi tiempo y redes sociales. Soy consciente de que ser su mujer me ofrece muchas oportunidades, pero lo que tengo en el banco lo he trabajado yo, lo he construido yo", lanzó.

En la misma línea Rodríguez resaltó que "estoy orgullosa de mi trabajo y de cómo he gestionado mi carrera, encontrando el equilibrio entre mi dedicación profesional, personal y familiar”.

“En cuanto a lo económico, me van a disculpar, pero de cuántos millones hay en mi cuenta bancaria prefiero no hablar. En el mundo capitalista en el que vivimos es una herramienta útil, yo siempre lo he valorado y sé lo que cuesta ganarlo", aclaró.

De paso, la pareja de Cristiano Ronaldo enfatizó en que "sigo siendo igual de ahorradora ahora que cuando tenía mucho menos”.

Por último Georgina Rodríguez dejó en claro que no le molesta en lo más mínimo ser identificada como la compañera de vida del Bicho.

"A veces me llaman ‘mujer de’ de manera despectiva, pero a mí no me hace daño (…) Estoy encantada de ser la mujer de Cristiano Ronaldo, estoy completamente enamorada de él y por ello me siento afortunada”, cerró.