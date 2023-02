El ex capitán de Colo Colo, Gabriel Suazo, se mostró feliz tras su debut de titular y agradeció a sus compañeros por la integración que ha tenido en Francia. Este fin de semana se enfrentan al PSG.

Gabriel Suazo se adapta de inmediato en el Toulouse: "Me siento uno más"

Gabriel Suazo no da más de felicidad luego de haber debutado como titular en el Toulouse FC. El chileno se incorporó hace poco al plantel, pero ha logrado adaptarse de buena manera con sus compañeros y también dentro de la cancha.

El ex capitán de Colo Colo consiguió la titularidad en su segunda citación y sumó sus primeros 90 minutos con la camiseta del cuadro violeta. Se le vio cómodo y, tras la contundente victoria del equipo por 4 a 1 sobre el Troyes, el jugador dejó en evidencia esa tranquilidad.

"Esto es gracias a mis compañeros, me recibieron muy bien a pesar de que yo no pueda hablar francés y un poco de inglés. Es como si llevara un año jugando acá. Me siento uno más", expresó el chileno radio France Bleu Occitanie.

Además, a pesar de su lejanía, no dudó en recordar al Cacique con una comparación en la que reveló su sentir en Francia. "Se vive un gran ambiente dentro el vestuario y en el día a día. Eso me tocó vivirlo también en Colo Colo. Luego eso se refleja dentro de la cancha. Estoy feliz de estar acá y seguir aportando", aseguró.

Y es que en su debut como titular, Suazo tuvo una gran actuación. Fue el segundo jugador que más toques de balón tuvo en el partido (91), con más pases completados (66 de 69), primero en pases largos completados (siete de siete) y segundo en centros completados (dos). Estos números fueron registrados por el propio Toulouse FC y publicados en su cuenta de Twitter, con el fin de destacar el rendimiento del defensor.

"Desde pequeño siempre ha sido un sueño para mí jugar en Europa y lo estoy cumpliendo. Espero seguir cumpliendo más objetivos que tengo por delante", añadió el futbolista.

Ahora, el Toulouse FC se enfoca en su próximo partido contra el París Saint-Germain de Messi, Neymar y compañia este sábado 4 de febrero. Un desafío para el que Gabriel Suazo está listo.

"Me ha tocado enfrentar a Neymar en las Clasificatorias. Es un lindo desafío, un equipo muy importante y difícil en su casa, pero con nuestras armas iremos a cumplir el objetivo, vamos a competir como sea para conseguir un gran resultado", concluyó.