Gabriel Suazo tuvo un gran debut como titular en el Toulouse, siendo pieza importante y una de las figuras en la defensa para la goleada su equipo de 4-1 en sobre el Troyes por la fecha 21 de la Ligue 1 en Francia.

El chileno mostró seguridad en defensa y se proyectó bastante en ofensiva en el puesto de lateral izquierdo, siendo el jugador que más toques de balón tuvo en el partido (90), con más pases completados (66 de 69), primero en pases largos completados (siete de siete) y segundo en centros completados (dos).

El ex capitán de Colo Colo usó su Instagram personal para expresar su felicidad por el debut, escribiendo un lindo mensaje en español para sus seguidores chilenos y en perfecto francés para los hinchas del Toulouse que le han dado follow en estos días.

“Feliz por mis primeros 90 min con la camiseta de Toulouse F.C, pero más feliz aún por el triunfo y el trabajo de todo el equipo. Muchas gracias a la afición y sobre todo a mis compañeros por el tremendo recibimiento. Vamos por más”, publicó Suazo.

El mensaje de Suazo en su Instagram:

Por su parte en francés el formado en el Cacique escribió “heureux pour mes premiers 90 min avec le maillot de Toulouse F.C. mais encore plus heureux pour le triomphe et le travail de toute l'équipe. Merci beaucoup aux fans et surtout à mes collègues pour l'énorme accueil ALLONS POUR PLUS”.

El próximo desafío de Gabi Suazo y el Toulouse será en condición de visitante ante Paris Saint-Germain por la fecha 21 del torneo este sábado 4 de febrero desde las 13:00 (hora chilena).