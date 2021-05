¡Guantes de oro! Racing declara intransferible al portero Gabriel Arias

Una gran campaña este año está cumpliendo Gabriel Arias en Racing Club de Avellaneda, lo que lo ha catapultado como una de las grandes figuras en las escuadra que dirige un cuestionado Juan Antonio Pizzi, que de todas maneras ha logrado afirmarse en su puesto en los últimos partidos.

Una clasificación heroica a los cuartos de final de la Superliga, se suma al triunfo obtenido como visita ante Sporting Cristal en Copa Libertadores, asegurando prácticamente la clasificación a la siguiente etapa.

Este buen pasar de la Academia tiene a Gabriel Arias como uno de los puntales de la campaña. El portero ha recibido muy pocos goles y es elogiado constantemente por todo el mundo que rodea a los de Avellaneda, por lo que el presidente de la institución dio a conocer que no van a desprenderse del portero chileno.

"Arias es intransferible este año”, expresó el timonel Víctor Blanco en conversación con DirecTV Sports. Explicó que “nosotros vamos por cosas importantes y él es un número uno en el fútbol local". La forma en que pueda emigrar sería que algún club pague su cláusula, que se eleva a ocho millones de dólares.

Estos elogios se suman a los que le entregó el ex portero e ídolo del club, Ubaldo Fillol, quien en sus redes sociales indicó que "el triunfo de Racing en Perú estuvo nuevamente respaldado por una gran actuación de su arquero Gabriel Arias. No me sorprende porque viene manteniendo ese nivel desde hace tiempo".

Racing jugará este domingo a las 11:00 el partido por la Superliga ante Vélez, por los cuartos de final de la Superliga. Luego, a mitad de la próxima semana, chocará con Sao Paulo en Brasil para definir al ganador del grupo.

Arias no estuvo en la última nómina de la Roja de Reinaldo Rueda, por lo que habrá que ver si Martín Lasarte lo tiene contemplado para su proyecto en la Selección Chilena.