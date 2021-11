Gabriel Arias afligido por su grave lesión: "Siento bronca por no poder defender a Racing y a La Roja"

La selección chilena y Racing Club recibieron un balde de agua fría en las últimas horas, luego de que se confirmara la grave lesión de Gabriel Arias, quien será baja al menos por cuatro meses tras sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

La escuadra de Avellaneda confirmó la mala noticia a través de un comunicado oficial. "A Arias se le realizaron estudios en su rodilla izquierda producto de un traumatismo en el partido ante River. Los mismos dieron como resultado: ruptura del ligamento cruzado anterior. Será operado en los próximos días. Fuerza Gaby".

Tras el amargo informe, el arquero alzó la voz en redes sociales mostrándose con gran desazón por los duelos que se perderá con Racing y la ausencia que posiblemente será para La Roja en los próximos duelos de Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

"Ya estoy pensando en recuperarme lo más rápido posible. Voy a trabajar con las ganas de siempre para estar en la cancha de nuevo cuanto antes.", comenzó escribiendo Arias.

El cuidatubos de L' Acadé añadió: "Nunca dejé de soñar y no voy a dejar de hacerlo ahora que, como es de público conocimiento, me va a tocar estar sin jugar durante algunos meses".

"Siento bronca porque no voy a poder defender la camiseta de Racing en este momento que nos toca transitar como equipo. También me duele por supuesto no poder estar con Chile en los próximos desafíos de las Eliminatorias", explicó.

El lesionado portero aprovechó para mandar un mensaje de esperanza a los hinchas. "Sepan que voy a alentar como un hincha más a mis compañeros".

"Les agradezco los mensajes y los abrazo uno por uno. Les prometo que vamos a reencontrarnos pronto", cerró.

El mensaje de Gabriel Arias se llenó de comentarios positivos y de ánimo, incluyendo lo de varios compañeros de La Roja, como Francisco Sierralta, Gary Medel, Joaquín Montecinos y Guillermo Maripán.

El portero de 34 años deberá ingresar a pabellón en los próximos días para corregir la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, y será tras la cirugía cuando se pueda conocer el tiempo en que estará ausente de las canchas.