Fortaleza sufrió un golpe durísimo para los hinchas: por la quinta fecha de la primera fase del torneo estadual cearense, el León de Pici perdió el Clásico Rey de aquel estado, pues cayó por 2-1 ante el Ceará en condición de visitante. Guilherme Castilho y Erick le dieron la ventaja a los vencedores, mientras que Thiago Galhardo consiguió el descuento recién iniciada la segunda parte.

De hecho, en el complamento también hubo presencia de Juan Martín Lucero. Corrían 67' cuando el director técnico argentino, Juan Pablo Vojvoda, mandó a la cancha al Gato, quien reemplazó a Pedro Rocha. Si bien tuvo casi media hora en cancha si se considera el tiempo agregado, el delantero mendocino que fue el goleador de Colo Colo en la temporada 2022 no pudo hacerse notar.

Y así fue que el Tricolor fue derrotado en este encuentro, aunque de todas maneras consiguió el pase a la semifinal del campeonato, pues se aseguró el primer puesto del Grupo 2 con 12 puntos en cinco juegos disputados, mientras que el Ceará también se instaló en la ronda de cuatro mejores por ganar el Grupo 1

Lucero se llena de críticas fuertes: "No sirve para ninguna mie..."

El aporte del Gato Lucero todavía no se hace notar en Fortaleza. De hecho, el mendocino de 32 años recién lleva 157 minutos disputados, divididos en dos encuentros del estadual cearense y uno en la Copa del Nordeste.

Y lo mostrado por el ex Colo Colo en el clásico frente al Ceará claramente no lo ayudó a aumentar las expectativas cifradas en él tras su polémico fichaje en el Rey León de Brasil. "Lucero no sirve para ninguna mierda", dijo el más afiebrado de los tuiteros fanáticos del Fortaleza que comentó tras la derrota consumada.

"Esta defensa es una broma, una basura. ¿Pikachu salió al campo? Lucero ni hablar. Este equipo tiene que mejorar mucho para no ser considerado malo", apuntó otro enojado hincha. Hubo un tercero que se quejó porque Lucero no pudo compartir en cancha con su compatriota Tomás Pochettino, quien llegó al club luego de un paso por River Plate.