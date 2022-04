Inter de Milán vuelve a la acción como visita contra Udinese este domingo 1 de mayo por la fecha 35 de la Serie A. El equipo de Alexis Sánchez y Arturo Vidal viene de perder contra el Bologna de Gary Medel, resultado que le entrega al AC Milan la primera opción al título en el calcio italiano restando sólo cuatro jornadas.

Contra Bologna Hakan Calhanoglu vio tarjeta amarilla y está suspendido para el duelo ante Udinese. De esta manera Simone Inzaghi debe reordenar el mediocampo y todo apunta a que Arturo Vidal regresa a la titularidad.

Simone Frizza, del medio partidista Passione Inter adelanta: “me concentraré en particular en Vidal, porque al no estar Calhanoglu, y sé que Vidal no llega al corazón de muchos, pero francamente, entre Gagliardini o Vecino, me siento mucho más tranquilo pensando en que Calhanoglu será sustituido por Vidal”.

“Mañana, a menos que haya novedades de último minuto, el chileno debería ser titular desde el primer minuto”, agregó el comunicador narazzurro.

Cabe recordar que Vidal se perdió los duelos contra Roma y Bologna por problemas físicos. Este domingo estará de regreso y seguramente dejando su condición de sustituto para entrar desde el primer minuto. Por su parte, Alexis se mantendrá en la banca por detrás de Lautaro Martínez, Edin Dzeko y Joaquín Correa.

Internazionale Milano formará con Samir Handanovic (Ionut Radu) en el arco; Danilo D’Ambrosio, Stefan de Vrij y Milan Skriniar en defensa; Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Marcelo Brozovic, Arturo Vidal e Ivan Perisic en mediocampo; Lautaro Martínez y Edin Dzeko en ataque.

El partido entre Udinese e Inter de Milán está programado desde las 12:00 horas de este domingo en el estadio Dacia Arena.