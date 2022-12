El ex futbolista chileno habla con RedGol desde México para revelar que el nombre del Loco interesa en el Tricolor para reemplazar al Tata Martino tras el fracaso en Qatar 2022. "Puede sacarle ese plus a los jugadores como hizo con Chile, que después fue bicampeón de América", advierte.

México entra en fase de reconstrucción. Tras el fracaso rotundo que significó la participación azteca en el Mundial de Qatar 2022, donde se despidieron en la fase de grupos, ahora sin Gerardo Martino a la cabeza hay que buscar un nuevo nombre para tomar las riendas y devolverlos a la alta competencia. ¿Y hay algún candidato? Claro, y es Marcelo Bielsa.

Si hay alguien que conoce como la palma de su mano al fútbol mexicano ese es Fabián Estay. El ex futbolista chileno lleva largo tiempo radicado en el país norteamericano y en conversación exclusiva con RedGol reconoce que desde el Tricolor están siguiendo los pasos del Loco para intentar replicar lo que logró crear con la selección chilena.

"Bielsa puede sacar ese plus a los jugadores, que ya lo hizo con Chile"

El ex jugador de Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica reconoce de entrada que "efectivamente se ha hablado de Bielsa", y tras eso se toma el tiempo para explicar por qué podría ser una buena chance, donde destaca que hacer lo que hizo con la Roja en su minuto ayudaría muchísimo.

"Es un técnico que puede intentar sacarle ese plus, que ya lo hizo con Chile que después ganó un bicampeonato de América, y le puede sacar lo mejor a los jugadores mexicanos", complementa el también ex América, Pachuca y Toluca.

Eso sí, el ex DT del Leeds United no es el único nombre que ronda. "También hay otro acá que acaba de salir campeón del fútbol mexicano como es Guillermo Almada, que también ha sido pretendido no solamente por la selección mexicana sino que se habla también de Ecuador y Uruguay. Esos son los dos nombres que yo diría que en el papel le pueden dar un salto de calidad al jugador mexicano para que pueda competir de otra manera", lanza Estay.

Tras eso, destaca que "hay una tendencia y muchos jugadores emblemáticos como Cuauhtémoc Blanco lo han dicho, que a él le gustaría que Bielsa sea el técnico de la selección mexicana por este plus que te puede dar y para así intentar competir de diferente manera".

"Esto entendiendo que el futbolista mexicano siempre ha sido competitivo, y lamentablemente en este último periodo con el Tata Martino retrocedió y no compitió de la misma manera que hizo en los mundiales anteriores, desde el 78 que no pasaba de fase de grupos, entonces hubo un retroceso importante", complementa.

Por eso, detalla que como solución "se está plasmando la reducción de extranjeros, que vuelva el ascenso y descenso, volver a Copa Libertadores y Copa América porque en este otro periodo eliminatorio ni México, Estados Unidos ni Canadá van a participar, entonces tienen que tener competencias que puedan dejar algo en lo deportivo, no solamente jugar por dinero en Estados Unidos con diferentes equipos, que a lo mejor permite un crecimiento pero no lo que se espera con una competencia oficial".

Así, para cerrar deja en claro que en tierras mexicanas "se habla mucho de Marcelo Bielsa y de Guillermo Almada, el uruguayo que acaba de salir campeón con Pachuca".