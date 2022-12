La clasificación de Argentina a semifinales de Qatar 2022 estuvo acompañada de polémica. Tras un cierre de partido infartante que forzó la definición de penales ante Países Bajos, el plantel trasandino protagonizó una celebración que tuvo de todo, desde festejos en la cara del rival a duras críticas al juez del partido.

"No puede poner un árbitro así para un partido tan importante y que no esté a la altura", fueron las palabras de Lionel Messi contra el español Mateu Lahoz. "Es el peor árbitro del Mundial con diferencia. No sé qué cobró en la jugada del final, parece que quería que nos empaten", lanzó por su lado Dibu Martínez.

Es por todo lo ocurrido en el caliente final que la Comisión Disciplinaria de la FIFA abrió un procedimiento contra la selección trasandina, donde se investigarán posibles infracciones al artículo 12 (Conducta indebida de jugadores y oficiales) y 16 (Orden y seguridad en los partidos) del Código Disciplinario. Sanciones pueden caer para la Albiceleste.

La selección neerlandesa, por su lado, también quedó bajo la lupa, aunque ya está fuera de la Copa del Mundo. La Comisión Disciplinaria de la FIFA abrió un procedimiento en su contra, en su caso solo por posibles infracciones al artículo 12.

Algo similar ocurrió con Uruguay en su eliminación del Mundial, aunque en dicho caso se apuntaron a jugadores en específico. El ente rector del fútbol abrió investigaciones en contra Edison Cavani, Fernando Muslera, Diego Godín y José María Giménez, este último quien agredió a un funcionario FIFA.