Otro cahuín con ribetes policiales impacta a un integrante de la Generación Dorada de la selección chilena. Se trata de Gary Medel, quien fue acusado de infidelidad y amenazas por parte de la ex novia de Javier Parraguez, Natalia Navarro, quien asegura que vivió con el Pitbull en Bologna durante un mes.

Las revelaciones forman parte de una extensa historia de la que la esposa de Medel, Cristina Morales, había dado luces el año pasado. Sin embargo, en esta oportunidad la mujer compartió fotografías y un testimonio por redes sociales, que dan cuenta de una relación paralela con el jugador de la Roja.

"A mí me mintió igual que a su mujer, diciéndome que estaba separado. Me dejó durmiendo en su casa con él durante un mes. Si eso no es estar separado, no entiendo qué tipo de relación es. Y lo peor es que la mujer se quiera descartar conmigo, uniéndose con sitios de farándula para dejarme de amante a mí. El mentiroso y el culpable es él", sentenció la joven.

El post incluye imágenes en que Navarro aparece fotografiada frente al mismo espejo que la mujer de Medel, en respaldo de sus palabras. Además, asegura que le robaron el teléfono celular y borraron de él las imágenes que tenía almacenadas con el Pitbull. "Ahora recibo amenazas de que difundirán videos íntimos míos", advierte.

Según constató el sitio Infama.cl, el relato no se queda ahí. "Ayer Gary me amenazó a través de una amiga, diciendo que tenía videos sexuales míos y fotos que va a difundir. Se pasa de cara de raja: me mintió a mí, a su mujer y ahora la culpable soy yo. Hasta amenazas tipo 'tengo amigos peligrosos'", revela una conversación vía mensajería con Navarro.

El año pasado, Cristina Morales había "funado" a la joven en redes sociales. "Nati, por llamarte de alguna manera, ¿tienes miedo de algo? Si quieres te ayudo a que tengas más seguidores. Parece que a esta le gusta tirar la piedra y esconder la manita. ¡Sé valiente!", lanzó, un día antes de que Medel le confesara su amor en Instagram: "Te amo Morales".