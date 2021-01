Ex esposa y madre de las hijas de Maradona revela cómo se enteró de la muerte del Diego: "No lo podía creer y hasta ahora tampoco"

Diego Armando Maradona murió el pasado 25 de noviembre por causa de un edema pulmonar agudo, dejando gran pesar en el mundo por su prematura partida. Sin embargo, el peor golpe fue para sus cercanos, quienes aún no asumen que el Diez ya no está entre nosotros.

Claudia Villafañe estuvo casada con el legendario jugador entre 1989 y 2003, unión de la que nacieron Dalma y Giannina Maradona, quienes precisamente fueron las encargadas de informarle a la ex esposa del trágico fallecimiento del Diego.

En diálogo con Telefé, la ganadora de Master Chef Argentina reveló detalles del momento en que se enteró de la muerte de su ex marido, ocurrida hace casi dos meses:

"Cuando me llamaron estaba en la peluquería. Pero no me enteré igual. Me llamó mi hija contándome la situación pero no lo que finalmente iba a pasar. Después pasé a buscar a Dalma y nos fuimos a encontrar con Gianinna. No lo podía creer y hasta ahora tampoco", contó la mujer.

Claudia Villafañe no eludió responder los cuestionamientos respecto a la enorme herencia que dejó Diego Maradona, pero fue enfática en aclarar que ese tópico es algo que deberán resolver sus hijas.

"Es un tema que es algo de las chicas; por supuesto es mío también porque fueron muchos los años que estuve con él. Fue el papá de mis hijas y va a ser siempre, pero es un tema que prefiero que ellas lo manejen como puedan". comentó.

Claudia y Diego estuvieron casados entre 1989 y 2003.

Además, la empresaria añadió: "yo voy a estar siempre al lado como estuve y acompañándolas desde mi lugar de mamá. Es difícil porque tienen que resolver un montón de cosas, pero bueno ellas van a poder", dijo la empresaria.

Respecto a su criticado regreso al programa culinario a poco tiempo del deceso de su ex esposo, Claudia Villafañe aclaro:

"Lo consulté con las chicas. 'Chicas si me necesitan, dejo lo que estoy haciendo y estoy con ustedes'. Me dijeron 'no mamá, ya estás acá. te hace bien, es tu lugar'. Después de esa charla, estuve dos días sin participar y el lunes regresé y me hizo muy bien volver a sentir el abrazo de mis compañeros", cerró.