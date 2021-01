Hijo de Maradona arrepentido por no estar en su funeral: "Nunca me lo perdonaré"

Diego Sinagra Maradona, hijo napolitano que tuvo el campeón del mundo con Cristiana Sinagra, habló sobre la muerte de su padre y reconoció que le dolió no haber estado en su funeral.

"No estar en el funeral me lastimó. Realmente mal. Nunca me lo perdonaré”, dijo en una entrevista con Revista Chi, aclarando que no le fue posible viajar porque en ese minuto internado en una clínica de Nápoles tras haber sido contagiado con el COVID-19.

Maradona Jr también se refirió a la investigación que se está llevando a cabo por la muerte de su padre: “¿Error médico? Todavía no lo han resuelto en Argentina, y mucho menos yo. Hay una investigación en marcha, soy un lesionado en un proceso acelerado y lucharé hasta la muerte para descubrir la verdad. Si hay alguien que cometió un error, tiene que pagar. Las investigaciones están en varios frentes: negligencia, homicidio, protección criminal del cadáver, etc”.

Antes, el ex jugador de fútbol playa ya había hablado sobre la poca claridad en la investigación de su herencia en Il Mattino: “Estoy tranquilo porque nadie puede burlarse de la ley. Lo que no justifico es el inexplicable silencio: ¿parece posible que papá solo tuviera tres autos? Aclarar sería de gran ayuda para todos. Especular sobre chismes, herencias y pseudo riñas es lo último que papá hubiera querido. Hay muchos lados oscuros. Quiero verlo todo claro”.

"Quedamos como wns, fue de vacaciones y terminó en otro equipo" https://t.co/wG9Lhsq2Ar — RedGol (@redgol) January 20, 2021

El joven de 34 años también reconoció que ha retomado la relación con sus hermanas: “Volvimos a hablar. Nos unimos y compartimos. Quiero decir con Dalma y Giannina. Con Jana siempre he tenido una buena relación”.

Finalmente, sobre las acusaciones que tuvo en contra el ex Napoli, expresó: “Dijeron cosas demasiado jodidas, que me lastimaba. Todos tenemos nuestras debilidades, nunca he juzgado. El único que tiene que juzgarnos es Dios. Cometió errores, pero fue el primero en decirlo”.