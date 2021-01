Ex esposa de Maradona tras ganar Master Chef: "Falta el papá de mis hijas"

Claudia Villafañe, ex esposa de Diego Maradona, se consagró como campeona del reality show de cocina Master Chef Celebrity Argentina, ocasión en la que le dedicó sentidas palabras al ex futboista y a toda su familia.

Antes de que el jurado tomara la decisión sobre el ganador del programa, Claudia mostró una medalla que llevaba colgada en la que aparecían los nombres de sus dos hijas que tuvo con Maradona, Dalma y Giannina, así como también los de sus nietos, Benjamín y Roma.

Tras enterarse de su triunfo Villafañe se emocionó y recordó a las personas con la que le gustaría haber estado en ese momento, incluido el campeón del mundo en 1986.

"Falta gente que me gustaría que esté acá y no puede. Empezando por mi nieto, que se fue a ver a su papá (Segio Agüero), Roma, que su papá no quiere que salga en tele, mi mamá, que no está bien de salud, el papá de mis hijas, que no está... y mis amigas que son familia", expresó.

"Me llevo amigos" ❤ Claudia Villafañe, La Tata, dejó una especial dedicatoria luego de levantar el trofeo de #MasterChefArgentina ���� #Exclusivo pic.twitter.com/s3x6HFe0oH — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) January 19, 2021

Villafañe tuvo que enfrentar la muerte de Diego Maradona en plena participación en el programa y tuvo que ausentarse durante aquella semana. Siempre estuvo acompañada de sus dos hijas, Dalma y Giannina, quienes además, la alentaron en el estudio durante la final.

El plato con el que ganó fue: una burrata con tomates y frutillas de entrada, un solomilo de cerdo envuelto en conejo y panceta de principal y para finalizar el postre fue un cremoso de chocolate blanco con helado de banana y cerezas.