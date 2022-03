Audax Italiano vs Estudiantes: Ver EN VIVO ONLINE y por TV a los audinos por la revancha de la Copa Libertadores

Miércoles de acción internacional para el Audax Italiano, quien saldrá a la cancha del Estadio UNO Jorge Luis Hirschi para enfrentar al durísimo cuadro de Estudiantes de La Plata por el duelo revancha de la fase 2 de la Copa Libertadores.

Los itálicos, quienes no son favoritos en el papel, consiguieron un gran resultado en el duelo de ida jugado en El Teniente de Rancagua el pasado miércoles 23 de febrero,donde derrotaron por 1-0 al "Pincharrata" con la anotación de Jorge Henríquez a los seis minutos de juego.

Sin embargo, el presente de los audinos no es el mejor, ya que lo pasan mal en el Torneo Nacional donde han conseguido apenas un punto de 12 posibles y tendrán dos bajas para este encuentro de revancha, Nicolás Fernández y Fabián Torres, si bien el conjunto floridano había decidido apelar a la expulsión de Fernández, finalmente el jugador no fue incluido en la lista de citados y no podrá estar presente en Buenos Aires.

Estudiantes por su parte, tampoco podrá contar con Alan Marinelli, expulsado en el minuto 90 del duelo de ida,no obstante, el "pincha" muestra todas sus credenciales y este fin de semana consiguió su cuarto triunfo en el torneo trasandino, posicionándose como líder del grupo B con 12 puntos.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Audax Italiano vs Estudiantes?

Audax Italiano vs Estudiantes juegan este miércoles 2 de marzo a las 21:30 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Audax Italiano vs Estudiantes?

El partido será transmitido por Fox Sports 1, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Fox Sports 1

VTR: 166 (SD) - 860 (HD)

DTV: 604 (SD) - 1604 (SD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) - 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD) - 846 (HD)

MOVISTAR: 485 (SD) - 889 (HD)

TU VES: 518 (SD)

ZAPPING: 100 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Audax Italiano vs Estudiantes?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en STAR+.