A mediados del año pasado, Enzo Roco puso fin a su paso por Turquía y regresó a La Liga de España a reencontrarse con un viejo amor. "La Roca" firmó su vuelta al Elche, club en el que estuvo en la temporada 2014/15, donde ha recuperado su mejor versión.

Si bien el Franjiverde está lejos de la pelea por el título y los puestos de copas internacionales, esta campaña están lejos de la zona de descenso. Luego de darle pelea al Barcelona, el fin de semana pasado celebraron un triunfo importante frente al Granada, con el chileno siendo titular y pieza clave en el fondo.

Este jueves en conversación con el sitio oficial del Elche, Enzo Roco analizó lo ocurrido el sábado pasado. "Fueron tres puntos muy importantes. Nos acerca al objetivo que tenemos, ahora viene un partido clave para las aspiraciones, para sumar de a tres y tener una victoria en casa, con nuestra gente. Estoy motivado, trabajando siempre a tope para que se nos den los resultados positivos".

El defensor también agradeció el respaldo de los hinchas. "Fue muy lindo lo que vivimos, se sentía el cariño y felicidad. Compartir lo con nuestra gente es muy bonito, se generó esa complicidad y queremos que se siga manteniendo y creciendo, tanto en los buenos como en los no tan buenos momentos".

Enzo Roco adelantó también el choque de este sábado ante el Valencia, donde pueden acercarse a las copas internacionales. "Es clave sentir el apoyo de nuestra gente. Será un partido difícil, con un equipo intenso y de ideas claras, pero aquí estamos en nuestra casa, nuestro templo, y tenemos que hacernos fuertes para quedarnos con los tres puntos", recalcó.

Ilusionado de hacer historia con Chile

Enzo Roco es uno de los jugadores citados por Martín Lasarte para las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. La Roja enfrentará a Brasil y Uruguay en su última oportunidad para alcanzar un lugar en el torneo.

"Contento por tener salud para estar con la selección, por ser nuevamente nominado y poder aportar al equipo ese grano de arena que todos aportamos. Si bien me ha tocado jugar bastante, es debido a la competencia del grupo y en mi posición. Eso me ha hecho mejorar mucho, cuando entra otro lo hace de la misma forma", celebró el zaguero.

De hecho, Enzo Roco no pierde el foco de La Liga antes de viajar con la Roja, con la que quiere cumplir un anhelo de toda su vida. "Todas las energías están puestas en el sábado, luego me tocará pensar en Chile. Siempre he soñado con estar en un Mundial. Está complicado, pero la ilusión y la fe están intactas. Iremos con todo por nuestras ganas de estar en el Mundial".

Finalmente y consultado por su convocatoria, el defensor es claro. "Es el honor más grande que tiene un futbolista. Defender la bandera de tu país con cientos que pueden hacerlo es un orgullo y un privilegio. Estoy contento de ayudar desde donde me toque al país para cumplir un sueño".

Recuerda que puedes ver los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas en vivo y en directo vía streaming por Redgol. Sólo necesitas un dispositivo con internet fija o wifi, en territorio chileno, para recorrer el camino a Qatar 2022 con la mejor calidad de imagen y sonido.