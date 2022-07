Manuel Pellegrini es uno de los entrenadores más respetados en la Liga de España. Su buen momento con el Betis, donde los posicionó en competencias europeas y llevpo al club andaluz a ganar la Copa del Rey, tienen al Ingeniero en las nubes.

Por eso que el diario Marca realizó un reportaje donde cruzó su camino con el de otro técnico que marcó una época en ese país: Pep Guardiola, que hizo vibrar a toda la afición del Barcelona durante su estadía en el cuadro culé.

Aseguran en la nota titulada "Pellegrini-Guardiola, una larga historia de por vida: Manchester City, Brasil..." que justamente la selección brasileña hace rato tiene a ambos entrenadores en carpeta para suceder a Tite, quien después del Mundial de Qatar 2022 no seguirá al mando del Scratch.

"¿Qué relación guardan Brasil, Guardiola y Pellegrini? Es una larga historia de vínculos que llevó finalmente, el pasado mes de abril, al nombre del chileno como candidato a la selección brasileña con vistas a finales de año", aseguran.

Agregan que "Brasil pensó el mismo 'modus operandi' que hizo el Manchester City en su día", cuando el catalán fue el sucesor del chileno. "De hecho, en su día cuando surgió la posibilidad de que Pellegrini pudiera recibir una oferta de la Confederación Brasileña, Marca preguntó a quien mejor conoce al Ingeniero".

En esta caso, aseguran que la competencia por el banquillo era paralela. "Brasil primero se fijó como candidato número uno a Guardiola y fue a por él. Lo tanteó para ser su nuevo director técnico una vez acabara el Mundial de fútbol pero como después de todo rechazó dicha opción, la Confederación brasileña de Fútbol decidió tantear a Pellegrini. Un vínculo extraño. Primero Pep, luego el Ingeniero... ¿Casan? ¿Estilos?", explican.

Luego aseguran que "por raro que pueda parecer, Guardiola y Pellegrini guardan muchos vínculos de trabajo diario, de concepto de fútbol, de jugadores y al fin y al cabo de estilos... salvando -pequeños- matices. Brasil, pues, pensó como segunda opción tras el 'no' de Pep a Pellegrini. Y es porque entienden que el estilo y filosofía que imprimen uno y otro son similares. Concordaban con sus criterios de lo que querían".

Finalizan argumentando que los brasileños tienen a ambos entrenadores en la mira debido a que ambos pasaron por Manchester City. "Brasil quiso mantener la misma teoría del City. En el caso del club inglés, decidieron optar por la contratación del preparador chileno que al fin y a la postre resultó ser un éxito ya que lograron el título de liga de la Premier en la temporada 2013-14. Pellegrini abandonó la entidad inglesa en 2016 para dar entrada a Pep Guardiola... de ese modo se establecía ese nexo de continuidad que los dirigentes británicos veían en la sucesión de un técnico al siguiente", finalizan.

Además cuentan que Pep constantemente señala que la manera de trabajar de Pellegrini es admirable y que "siente devoción" por el ex DT de Real Madrid. Agregan que "nunca ha escondido que se nutre de la sabiduría futbolística de Manuel Pellegrini" y cuentan la declaración del hispano al llegar al City: "Soy un fanático de Pellegrini. He aprendido mucho de él. Me considero uno de sus colegas y admiradores. Soy un discípulo de su filosofía de juego".