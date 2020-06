Emanuel Herrera lapida a Mario Salas: “En lo personal, no me genera nada”

El delantero argentino Emanuel Herrera no tuvo tapujos al hablar sobre Mario Salas, nuevo entrenador de Alianza Lima y su ex técnico en Sporting Cristal. En ese sentido, lo catalogó como un buen DT, pero que “no le deseo lo mejor, porque ahora estamos en la vereda del frente”.

En conversación con ESPN el ex Unión Española o Deportes Concepción partió mencionando que “en lo personal, no me genera nada (la llegada de Salas). Lo que sí, él va a tener más conocimiento de cada uno de nosotros. Nos tiene bien estudiados. Nosotros hicimos un gran año con él. Hemos tenido otros entrenadores y aprendimos muchas cosas”.

Mario Salas fue el último técnico de Colo Colo, quien por malos resultados fue desvinculado del club. (FOTO: Agencia Uno)

En la misma línea complementó que “ahora Roberto (Mosquera) sabrá que nos conoce y sabrá cómo plantear el partido cuando nos toque enfrentarlo. No le deseo lo mejor (a Salas), porque ahora estamos en la vereda del frente. Aprendimos bastantes cosas de Mario, pero ahora estamos con Roberto y tiene otra manera de mirar el fútbol”.

Recordemos que el retorno de la competencia local en Perú está pactado para el 31 de julio, al igual que en Chile, y que el Comandante en los próximos días debería embarcarse a su nueva casa deportiva para dirigir los entrenamientos.