Emanuel Herrera recuerda las innumerables veces que pudo llegar a Colo Colo y el "dale, dale" de Mario Salas

El delantero argentino del Sporting Cristal de Perú, Emanuel Herrera, conversó con La Redgoleta de RedGol y recordó cómo siempre estuvo en la órbita de Colo Colo sin poder arribar al estadio Monumental.

“Cuando estuve en Emelec, cuando estuve en Melgar, todos los años (risas). Mercado que había me quería Colo Colo. Ya hablando en serio, siempre me dijeron que estaba el interés de Colo Colo, pero nunca se concretó. Siempre quedó ahí, que era rumor, rumor, rumor… pero nunca se llegó a un acuerdo”, dijo el atacante de 33 años.

Incluso, con Mario Salas en la banca estuvo muy cerca de fichar en el Cacique, pues el Comandante lo conocía de La Máquina Celeste.

“Con Mario me llamaron, pero después no se dio porque también tenían que negociar con Sporting Cristal y no llegaron a acuerdo. ¿Si me gustaría ir a Colo Colo? Obvio que sí, es uno de los equipos más grandes, los he enfrentado y sé la importancia que tiene, me llama mucho la atención, pero después se tienen que dar algunos requisitos para ir”, expuso.

Por otro lado se refirió al trabajo de Mario Salas, que tras ser despedido de Colo Colo espera el fin de la crisis sanitaria del coronavirus para asumir la banca de Alianza Lima.

“Mario es un entrenador que es muy intenso, le exige al máximo a los jugadores, es una gran persona. Es por ahí calentón, como todo entrenador que quiere ganar, nosotros también, dentro de la cancha queremos lo mismo”, manifestó.

Emanuel Herrera en Unión Española.

Herrera sentencia que “Mario tiene su locura, pero cuando lo tratas fuera es un gran tipo. Al grupo eso le sirvió mucho. Acá también decía ese ‘dale, dale’, sigue con esas palabras y lo escuchaba a cada rato, quería que corrieras para todos lados, ‘Dale Emanuel, dale Emanuel’. Estoy gradecido porque siempre quiso el máximo para todos”.