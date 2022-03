Italia no pudo vencer a Macedonia del Norte que se impuso de manera sorpresiva con marcador de 1-0 para que la Azzurra se quede afuera del Mundial de Qatar 2022 y le pase por segunda edición consecutiva.

En Italia es un nuevo día trágico en su rica historia futbolística pues este jueves se quedaron afuera de su segundo Mundial de manera consecutiva pues tampoco estarán en Qatar 2022, tal como en Rusia 2018, al caer de manera inesperada por 1-0 frente a Macedonia del Norte en Palermo.

Los de Roberto Mancini, que hace apenas unos meses tocaban el cielo luego de ganar la Eurocopa, dominaron todo el compromiso pero el gol no apareció pero sí pasó para los visitantes que por medio de un tremendo zapatazo de Aleksandar Trajkovski dio la campanada en tiempo de descuento.

Sin duda un momento muy complicado para el país de la bota cuya prensa explotó con su tremenda molestia ante lo que suceda. "Desastre de Italia", titula la Gazzetta dello Sport. "La aventura ha terminado, Italia ya no existe, el juego de Mancini ya no existe, y quizás Bastoni, Verratti, un poco Florenzi y Raspadori puedan salvarse. El resto no", añadieron.

"Otro desastre" fue el título para la Corriere dello Sport. "Una eliminación increíble , tan inesperada como asombrosa. Una Italia débil, confusa, no muy mala, terriblemente frágil al frente y capaz de encajar un gol en la final de un oponente mucho más débil", escribieron en su crónica.

"Pesadilla" e "increíble" fueron parte de las palabras que ocuparon otros medios como Tuttosport y Sky Sports que siguen en completo shock ante una jornada tan increíble como sorpresiva.