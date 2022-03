La selección de Portugal espera dar el paso definitivo hacia el Mundial de Qatar 2022 este martes enfrentando a Macedonia del Norte, el equipo que dio una de las grandes sorpresas del año eliminando a Italia y que evitó que los dos últimos campeones de Eurocopa se enfrentaran por un cupo.

También es la gran oportunidad para que Cristiano Ronaldo no se pierda la importante cita, que puede ser la última de este tipo para su carrera, algo de lo que prefiere no hablar a fondo. "Quien manda soy yo, punto final", dijo de manera tajante el futbolista de 37 años, actualmente en el Manchester United.

El ex de Real Madrid y Juventus no cerró ninguna posibilidad, por lo que es posible verlo con la camiseta de los lusitanos más allá de este año. "Muchos hacen esta pregunta. Quien va a decidir mi futuro soy yo. Si me apetece jugar más juego y si no me apetece jugar no juego", puntualizó.

El cinco veces ganador del Balón de Oro se expresó sobre el compromiso, que espera sea complicado pero es optimista. "Si Portugal tuviera su mejor nivel, gana a cualquier equipo del mundo. Macedonia es la que nos toca. Vamos a ganar porque queremos mucho estar en el Mundial y es el juego de nuestras vidas también", indicó.

Cabe destacar que el equipo de Cristiano Ronaldo logró meterse en el partido decisivo por un cupo en Qatar luego de vencer 3-1 a Turquía en Oporto, sede del partido contra Macedonia, en un encuentro complicado pero que lograron sacar adelante.