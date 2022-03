Como las noticias vuelan rápido en Brasil, todos están enterados de la situación contractual de Eduardo Vargas. El delantero chileno de Atlético Mineiro termina su contrato a fines de temporada, por lo que ya empezaron los sondeos para su futuro destino.

El ariete reconoció que "lo de la renovación está ahí. Todavía no tenemos contacto, no hemos hablado mucho con Rodrigo (Caetano, director del equipo), pero sí me gustaría renovar y quedarme acá. Estoy contento, muy feliz y vamos a ver día a día", sentenció Turboman.

Pero una cosa son las intenciones y otra, las realidades. La prensa local ya había ventilado que un "grande" del fútbol brasileño estaba tras los pasos del jugador que inició su carrera en Cobreloa y en esta jornada se conoció el interesado.

Según el connotado periodista Heverton Guimaraes, Sao Paulo quiere contar con Vargas y pretende negociar con Atlético Mineiro para que la operación se concrete antes de que comience el próximo Brasileirao, a mediados de abril.

Sin embargo, desde Belo Horizonte la prensa vinculada al elenco albinegro asegura que la respuesta de Rodrigo Caetano fue de pulgar hacia abajo, y que existe "cero chance" de que el segundo goleador histórico de la selección chilena esté en venta.

De todas formas, el entrenador del elenco tricolor, Rogério Ceni, ya puso a Vargas en su lista de refuerzos, junto al extremo Pedrinho, de difícil panorama en el Shakhtar Donetsk de Ucrania, y el veterano defensor Maicon, del Santos.

Ahora debe esperarse la respuesta de Vargas, que integró un equipo que ganó el Brasileirao 2021 y la Supercopa brasileña 2022, y que en esta temporada espera superar las semifinal de Copa Libertadores del año pasado, cuando fue eliminado estrechamente por Palmeiras.

Sao Paulo tiene un panorama bastante menos atractivo, ya que terminó decimotercero en la última campaña en la Serie A y alcanzó el último boleto para meterse en Copa Sudamericana. El elenco tricolor está tercero en la ronda inicial del Campeonato Paulista.

Los chilenos que jugaron para Sao Paulo FC



¿Otros chilenos en Sao Paulo? La saga comenzó en la década de los 80, con el traspaso de Roberto Cóndor Rojas a Colo Colo. El arquero fue posteriormente entrenador interino del conjunto paulista.

La cuenta sigue con Gabriel Mendoza, José Luis Sierra y Manuel Neira, y más contemporáneos aparecen Claudio Maldonado, Nelson Saavedra y Eugenio Mena, el único que vistió la camiseta tricolor y se mantiene vigente.