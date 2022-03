Eduardo Vargas no quiere volver a Chile y aprueba la renovación de su contrato Atlético Mineiro: "Estoy contento y muy feliz"

El momento de Eduardo Vargas en Atlético Mineiro es de absoluta expectación. El delantero chileno ha sido clave en los títulos que consiguió el Galo en la última liga brasileña y especialmente en la Supercopa de Brasil, disputada hace dos semanas.

En ese sentido, rápidamente aparecieron voces de la dirigencia del conjunto blanco y negro atentas al término del contrato de Turboman a fines de 2022. De hecho, en conversación con diario La Tercera, el director Rodrigo Caetano lo calificó como "un jugador esencial".

"El contrato de Vargas termina en diciembre con Atlético Mineiro y ya veremos los tiempos para conversar acerca de su renovación. Todavía estamos viendo en qué condiciones podemos lograrlo", explicó el encargado del fichajes del campeón brasileño.

Vargas no rehuyó del compromiso y respondió afirmativamente a la intención de extender su estadía en Belo Horizonte. En una concurrida rueda de prensa, el atacante nacional reconoció su satisfacción por ser un aporte al equipo.

"Lo de la renovación, ahí. Todavía no tenemos contacto, no hemos hablado mucho con Rodrigo, pero sí me gustaría renovar, estar acá. Estoy contento, muy feliz y vamos a ver día a día", explicó el segundo goleador histórico de la selección chilena.

La renovación del contrato de Vargas retardará el esperado regreso del jugador a Universidad de Chile. En caso de que el contrato con Atlético Mineiro se extienda por una temporada más, Edu quedará con la carta en su poder recién con 34 años.

Así mismo, valoró el respeto que tiene en la plantilla. "Siempre uno que es mayor a los jóvenes que están subiendo recién, intenta dar buenos consejos para ellos, demostrarles que no tienen que hacer cosas malas, que tienen que entrenar día a día mejor y si entran a un partido cinco minutos, uno o diez, tienen que dar lo mejor", señaló el formado en Cobreloa.

De todas formas, Vargas no ha conseguido regularidad como titular en el equipo de Antonio Mohamed, una aspiración reforzada de cara a la nueva edición del clásico mineiro, este domingo, cuando se encuentren Atlético Mineiro y Cruzeiro.

"Se habló mucho de que somos favoritos y terminamos sin tener un buen resultado, pero el domingo estaremos con la hinchada, es una motivación extra para obtener un buen resultado", advirtió el ariete nacional.

Finalmente, Vargas confirmó su deseo de alcanzar mayor protagonismo en el equipo. "Me gustaría ser titular siempre, hasta en un entrenamiento. Y en un clásico imagínate, a quién no le gustaría jugar. Hacer un gol en un clásico sería espectacular", completó Edu.