Joaquín, capitán del Betis, tiene 40 años de edad sigue vigente en el equipo de Manuel Pellegrini que esta temporada jugará la Europa League.

El veterano futbolista continúa con el entusiasmo de siempre, aunque al parecer el físico cada vez lo castiga más, especialmente con las cargas de los entrenamientos en esta etapa del año.

Así lo hace ver en un video en el que aparece arriba del carro de la ropa sucia mientras es transportado por Borja González, utilero del equipo.

"Mira cómo me tienen que llevar a la habitación. No puedo más", bromea Joaquín y añade: "Como me he arrepentido de seguir un año más. Ya no estoy para estas cosas. Pellegrini, yo me tenía que haber incorporado el 14 de agosto".

El futbolista va sumando algunos elementos mientras avanza el carro y se pone un babero para luego tomarse una bebida isotónica.

Joaquín había terminado su contrato al final de la temporada pasada, pero decidió exteneder su carrera por un año más, por lo que jugará hasta los 41 años.

En una entrevista reciente con Marca, señalaba:"En la primera vuelta se me pasó muchas veces por la cabeza anunciar que me retiraba del fútbol. Pero aguanté un poco el tirón y en la segunda vuelta tuve más protagonismo, me sentí más importante y mira cómo terminamos".

El Betis jugará su primer amistoso de pretemporada este 16 de julio frente al Grödig en Austria y el 23 se medirá con el PSV en el Philips Stadium de Eindhoven.