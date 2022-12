Lionel Scaloni es el conductor de La Scaloneta, como se le llamó de forma caricaturesca a la selección de Argentina que es dirigida por el rosarino. Pero todo cambió con ese golazo de Ángel di María que le dio la Copa América 2021 a la Albiceleste en el mismísimo estadio Maracaná ante Brasil. El pase de Rodrigo de Paul que el Fideo definió con una calidad exquisita fue el comienzo de la gloria en este proceso.

Por cierto, los trasandinos tuvieron a Lionel Messi como la gran figura del torneo. De hecho, La Pulga se quedó con el Balón de Oro de la competencia, merced de los siete goles que conquistó y las tres asistencias que regaló el crack del París Saint-Germain y capitán del vecino país. Pero la historia del "10" en el combinado nacional bien pudo haber tenido su fin.

O, sin ir más lejos, lo tuvo. Fue el 26 de junio de 2016 en el juego decisivo de la Copa América del Centenario. Chile se impuso a la escuadra que entonces dirigía Gerardo Martino en una tanda de penales. Fue un 4-2 que coronó Francisco Silva en un festejo que reabrió la herida que la Roja de Jorge Sampaoli le había propinado a Argentina en la final de la Copa América 2015. Más encima, Messi se perdió su lanzamiento ante Claudio Bravo, el portero del elenco adiestrado por Juan Antonio Pizzi.

Tras aquella decepción en el MetLife Stadium, el rosarino provocó un terremoto en el combinado nacional: una nueva decepción se sumó a la lista que registraba la caída ante Alemania en la final de la Copa del Mundo en Brasil 2014 gracias a aquel tanto de Mario Götze y también la caída en el Estadio Nacional un año antes. Y le dijo adiós a la selección.

"Es una lástima, pero no se me da. Es increíble. Lo buscamos y ya está, lo primero que se me viene es que para mí ya está la selección", apuntó el mejor futbolista de todos los tiempos, quien por aquella época deleitaba al mundo en el Barcelona de España. Fue ese mismo mensaje del fanático de Newell's Old Boys quien le llegó a otro hincha Leproso, también rosarino: Lionel Scaloni, quien hoy lo dirige en la selección de Argentina que levantó el trofeo mundial.

Para el otrora futbolista del Deportivo La Coruña, el Mallorca y la Lazio de Italia hubo una fotografía que representó con elocuencia la trascendencia de Lio en la celeste y blanca. "Esta imagen lo dice todo. No te vayas", comentó el DT de 44 años en esa época. Y acompañó sus palabras con la instantánea en la que se aprecia a Messi rodeado de cinco chilenos muy cerca y de nueve, si se consideran todos los jugadores de la Roja que aparecen en el cuadro.

Apenas dos meses después, el crack nacido el 24 de junio de 1987 emitió un comunicado en el que confirmó su regreso al seleccionado adulto de su país. "Prefiero arreglar las cosas desde adentro y no con críticas desde afuera. Amo demasiado a mi país", apuntó Lionel Messi en esa declaración pública que fue una inyección de calma para Scaloni y para muchos argentinos, que por estas horas explotan en festejos por la tercera Copa del Mundo de la rica historia futbolera de esa nación.