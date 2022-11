Una verdadera final se vivirá este sábado entre México y Argentina. Tras haber debutado con una sorpresiva derrota ante Arabia Saudita, la Albiceleste complicó su panorama en Qatar 2022 y puede quedar sin opciones de avanzar a octavos de final si es que cae ante el combinado norteamericano en su segundo partido.

El morbo ya se instaló alrededor del cotejo y es por eso mismo que Gerardo Martino se prepara para vivir una experiencia más que especial. El técnico trasandino que dirige al combinado mexicano puede ser quien deje eliminada a la selección de su propio país, un escenario que fue abordado por él mismo en la conferencia de prensa previa.

"Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? Seguramente buscarías que gane México. No hay otra respuesta, porque yo trabajo para esta selección. Yo sé dónde nací, sé el nombre del sanatorio, en qué año y te puedo contar las características de mi ciudad, pero tengo que hacer lo imposible para que México gane", comentó el Tata.

"Cuando se sorteó el grupo y vimos que nos tocó con Argentina, nunca imaginamos el escenario que se viene mañana, pero trabajamos para México y queremos lo mejor para México. Nos preparamos con la ilusión de llegar lo más lejos posible", argumentó el DT, quien no quiso ahondar en cómo vería un empate entre las dos escuadras. "A veces no mereces nada y el empate es bueno; otras, mereces más y la igualdad no te satisface", reflexionó.

"El panorama a partir de la derrota de Argentina con Arabia Saudita ha cambiado: lo que no iba a ser un partido clave ni trascendente, ha terminado por serlo. Nos condiciona mucho no tener un resultado favorable y tenerlo nos acerca a la clasificación", cerró Martino sobre el cotejo que se vivirá desde las 16:00 horas.