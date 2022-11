Tras haber debutado en Qatar 2022 con una dura derrota ante Arabia Saudita, Argentina ahora piensa en lo que será una verdadera final. Este sábado enfrentará a México por la segunda fecha de la fase de grupos y la presión es alta: una nueva caída desechará las chances de la Scaloneta de seguir en competencia y eliminará sus sueños de alcanzar el título.

Un día antes, Lautaro Martínez enfrentó a los medios de comunicación para adelantar el decisivo partido. Fue ahí donde el periodista trasandino Elio Rossi trajo a colación una polémica declaración del Kun Agüero, quien en diálogo con ESPN aseguró que el partido ante los sauditas "no era para Lautaro", para incomodar al delantero.

"El Kun dijo que el partido no era para ti, era para otro tipo de 9. Yo disiento con él", comentó Rossi, para luego decir: "Mi pregunta es si era una decisión táctica no pasar por los costados". Lautaro, quien inicialmente había recibido el cuestionamiento con una sonrisa, pasó a verse incómodo y contestó que "no lo escuché al Kun, es una opinión de él" para luego pasar página con rápidez y así evitar una polémica.

"Seguramente que Arabia nos presionó muy bien, nos achicó el cambio, a veces nos apuramos mucho a jugar esa pelota en profundidad, por eso tuvimos tantos fuera de juego", siguió Lautaro. Y cuando Rossi reiteró su pregunta, la organización en Qatar le dio la negativa y pidió el micrófono del periodista, que no estaba cumpliendo con la regla de "una pregunta por medio" de las conferencias de prensa.

Lautaro río ante la situación y continuó su análisis. "Intentamos ajustar algunos detalles y jugar por los costados. En el primer tiempo lo hicimos, pero nos faltó mucha precisión. En el segundo, después de los dos goles que recibimos, el partido cambió y eso son los detalles que hablo para seguir mejorando y ajustar para los partidos que vienen", cerró. El registro de la pregunta se difundió por Twitter, donde varios argentinos condenaron la calidad "mala leche" del cuestionamiento al delantero.