El trimundialista brasileño y campeón intercontinental, Zico, asegura que la capitanía de Mesis no es tal y que su ascendencia en los partidos debe ser mayor.

El gran Zico entierra a Lionel Messi: "Es un capitán que no habla con nadie"

Las críticas contra Argentina y su actuación en el debut mundialero, con derrota por 2-1 ante Arabia Saudita, se van repitiendo en todo el orbe. Pero Zico atacó al corazón de la Albiceleste. El ídolo brasileño cuestionó duramente a Lionel Messi y puso en duda su liderazgo.

En referencia a la actuación de La Pulga contra los asiáticos, el Pelé Blanco aseguró que era momento en que "el más representativo del equipo ponga el balón bajo el brazo. Creo que le falta liderazgo. Sólo tiene el brazalete de capitán porque es Messi, ya sabes".

El máximo ídolo en la historia de Flamengo criticó al hombre del PSG. "Argentina puede estar ganando 4-0, perdiendo 2-1 o 6-0 y él seguirá haciendo su juego, a su manera. No va a llamar a nadie, ni va a gritarle a nadie. Es un capitán que no habla con nadie, no puede", agregó Zico.

En ese sentido, el mundialista en 1978, 1982 y 1986 recordó cuando lideró a Flamengo en la racha triunfal que le permitió ganar la final de la Copa Libertadores ante Cobreloa y luego la Copa Intercontinental frente a Liverpool.

"Cuando era capitán, tenía casi 30 años y ya tenía cierto control sobre los demás jugadores. Hay que meterse con ellos, hacerles pasar un mal rato. No es una característica de Messi. Recuerdo un partido del Barcelona en el que el Liverpool les ganó 4-0 y fue eliminado de la Champions de esa manera", sentenció el ex número 10.

Cabe señalar que Zico disputó tres Copas del Mundo con Brasil. La primera en Argentina 1978, certamen donde alcanzaron el tercer lugar. El segundo mundial lo disputó en España 82', quedando eliminados en la segunda fase de la competición, mientras que la última participación que tuvo en una cita planetaria ocurrió en México 1986, donde llegaron hasta los cuartos de final del torneo.