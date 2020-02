Juan Antonio Pizzi recuerda su paso como DT de la Roja: “Fue un golpe muy duro no ir al Mundial de Rusia”

Juan Antonio Pizzi, ex entrenador de la selección chilena, recordó su paso en la banca técnica de Roja, con la que ganó la Copa América Centenario, llegó a la final de la Copa Confederaciones, pero se quedó bajo el avión para el Mundial de Rusia 2018.

En conversación con el diario La Cuarta, Pizzi expresó que fue "la selección chilena fue el punto más alto que tuve en mi carrera como técnico. Por la jerarquía y el nivel de jugadores que dirigí. Ganamos la Copa América Centenario, llegamos a la final de la Copa Confederaciones y fuimos campeones en China".

Ahora bien, sobre el fracaso de no llegar a Rusia, señaló que “aquello nos causó mucha tristeza. Fue un golpe muy duro para todos. Pero creo que en el balance general fue positivo, pese a esa gran desilusión de no lograr el objetivo de ir a la Copa del Mundo".

"Después de haber hecho el análisis creemos que la Copa Confederaciones impidió que los futbolistas tuvieran la frescura necesaria para disputar esos partidos de las Clasificatorias, pero no me arrepiento. Si tuviera que tomar esa decisión otra vez, volvería a jugar la Confederaciones con lo mejor. Chile por primera vez la disputaba y no nos podíamos da el lujo de no ir con lo mejor", agregó.

Sobre el encuentro ante Alemania, en la final de la Confederaciones, dijo que "perdimos injustamente creo yo. Fue un error particular que no debió haber pasado. Marcelo Díaz es un jugador extraordinario. Nosotros promovíamos que jugase de esa forma, sabiendo que corría riesgos y que se podía equivocar. Pero bajo ningún punto de vista es el responsable, al contrario, le ha dado mucho al fútbol chileno y ahora a Racing. Las críticas fueron muy injustas", sentenció.