Eduardo Vargas y el interés de Jorge Sampaoli: "Me pone muy feliz que él tenga la confianza de contar conmigo"

Este viernes, Eduardo Vargas se convirtió en nuevo jugador del Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli. Turboman se reencontrará con el casildense luego de triunfar juntos en Universidad de Chile y la selección chilena.

El día de ayer fue muy emotivo para el delantero chileno, ya que tocó despedirse de sus compañeros del Tigres de México, con quienes compartió casi tres años. Ya rumbo al aereopuerto de de la ciudad de Monterrey para embarcarse a Brasil, Vargas conversó con TUDN sobre su arribo al Galo.

"La verdad muy contento, ahora voy a Brasil a hacerme unos exámenes médicos y si sale todo bien, ponerme a disposición del equipo", señaló el bicampeón de América.

En esa misma línea, el Edu se refirió al interés de Jorge Sampaoli por ficharlo en el Mineiro: "Me pone muy feliz que él tenga la confianza de contar conmigo y voy con un reto muy grande de agradecerle a él y al club que hicieron los posible para yo estar allá, ya después veremos en cancha".

#TIGRES | @eduvargas_17



�� EDU VARGAS SE DESPIDE ��



����Feliz por el nuevo reto

�� Nostalgia por dejar Tigres

⛰ Regresaría a vivir a Monterrey

�� Un mensaje a los incomparables#ExclusivaTUDN@TUDNUSA @TUDNMEX @TudnRadio pic.twitter.com/1JzH4Y7VBv — Vladimir García (@VladimirGarciaG) November 6, 2020

Por último, Turboman reconoció que pudo dar más en su paso por Tigres, pero agradeció el cariño de la gente: "No muy satisfecho, pero sí me voy lleno de cosas importantes que gané acá y me llevo amistades también en el equipo. Me dio muchas pena despedirme de mis compañeros y nada, agradecerle a la afición que siempre creyó en mí y siguen creyendo. Sí quizás regresaría a vivir acá".

Eduardo Vargas llegará este sábado a Belo Horizonte para realizarse la revisión médica y cerrar los últimos detalles de su contrato, que durará dos años, para sumarse al equipo del casildense.