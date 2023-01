Eduardo Vargas no tuvo un buen 2022. Él mismo lo admitió este sábado 13 de enero. El atacante chileno anotó seis goles en 39 partidos disputados en el Atlético Mineiro, que pese a la temporada sinuosa pudo anotarse en la próxima edición de la Copa Libertadores. "No estaba muy bien sicológicamente, pero hice todo para ayudar al equipo a conseguir la clasificación en los últimos partidos", afirmó Turboman.

Pero el segundo goleador histórico de la selección chilena cambió el chip y quiere empezar el 2023 de la misma manera que Bad Bunny sugiere en su canción Yonaguni. Por cierto, el nuevo director técnico del Galo ha quedado maravillado con el desempeño del renquino en los entrenamientos con la mira fija, entre otros objetivos, a la Fase 2 del torneo de clubes más relevante de América.

Eduardo Coudet tiene muy bien valorado a Vargas y todo parece indicar que comenzará la temporada como titular en uno de los equipos grandes que tiene el estado de Minas Geráis. "Estoy con otra mentalidad, dentro y fuera de la cancha. Estoy bien mentalmente, me siento muy bien", reconoció el centrodelantero chileno que viste la camiseta "10" de su equipo.

"Ustedes saben cómo son las redes sociales. Se escriben un montón de cosas. Yo no le daba importancia y siempre estaba bien con mis amigos y las personas de las que puedo recibir consejos. El entrenador y el club me dieron todo el apoyo para seguir adelante, las personas se preocupan por los futbolistas y me brindaron respaldo", dijo también el Edu en la conferencia de prensa.

Vargas maravilla a Coudet y se perfila como titular

La pretemporada ha estado muy intensa. Así lo reconoció Eduardo Vargas, quien este sábado 14 de enero comenzó como titular en un amistoso ante el Villa Nova, algo que da cuenta que se perfil como estelar, al menos para el inicio de la extenuante campaña que cada año ofrece el fútbol de Brasil. "Donde el entrenador me coloque voy a intentar a hacer lo mejor. Él juega con dos atacantes, eso me va a ayudar mucho, también a Hulk y Paulinho. Voy a estar a disposición en cualquier puesto que me toque", dijo en referencia al rol que podría encomendarle el Chacho Coudet.

"No sé si el equipo está con otra mentalidad, pero el cuerpo técnico es nuevo. Ellos te motivan a seguir las prácticas muy fuerte, la gente está corriendo bastante. Es normal en una pretemporada, pero el estilo de juego es presión tras presión, recuperar la bola, ir al frente e intentar hacer un gol", apuntó también Eduardo Vargas, quien se rio de buena gana cuando le preguntaron cómo había impresionado a su nuevo jefe.

Vargas se pone nervioso: "No sé cómo se impresionó Coudet conmigo, tal vez por mis entrenamientos"

Después de esa breve, pero evidente carcajada, Vargas respondió. "No sé cómo se impresionó, en cada entrenamiento intento dar lo mejor, estar concentrado y hacer lo mejor que pueda en las cosas que pide. Tal vez estoy entrenando mucho mejor que el año pasado en la pretemporada, quizá eso le gustó de mí", dijo con sinceridad Turboman, quien no anotó en el 4-0, que tuvo a Hulk, Sasha y el argentino Cristian Pavón en la lista de goleadores.

Y aprovechó de rememorar la mejor época que ha tenido en Atlético Mineiro, cuando conquistaron el Brasileirao en 2021. "Estoy mentalizado, la gente quiere ganar todo y vamos a ir con esa mentalidad de pelear por todo lo que vayamos a jugar. Llevo mucho tiempo aquí, he pasado momentos difíciles y buenos, los que se quedan en mi cabeza, como ganar ese campeonato", recordó Eduardo Vargas, quien parece con la pólvora seca para comenzar la campaña a los 33 años de la mejor manera posible.