El director ejecutivo de Atlético Mineiro aseguró que Cristian Pavón no saldrá del club y aconsejó a Colo Colo a no "perder su tiempo".

Colo Colo se arma para la temporada 2023. Los albos ya ficharon a Fernando de Paul, Ramiro González, Matías Moya y Erick Wiemberg, pero esperan sumar "dos o tres jugadores más" en este mercado, todo pensando en un año donde deben competir a nivel nacional e internacional.

Uno de los nombres que apareció como opcón para seguir potenciando al Cacique fue el de Cristian Pavón. Se reportó que el Cacique buscaba negociar un préstamo por el argentino de 26 años que milita en el Atlético Mineiro, pero lo cierto es que deberá ser tachado de la carpeta colocolina.

Así lo dejó claro Rodrigo Caetano, director ejecutivo del cuadro brasileño. En conversación con El Deportivo, Caetano aseguró que Pavón no se moverá del Galo y, aunque afirmó que no llegó ningún llamado desde Colo Colo, aconsejó al club de no perder su tiempo.

“Es imposible que Pavón se marche de Atlético Mineiro en este mercado, es un jugador muy importante para nuestro proyecto deportivo. La opción de que el jugador se marche a Chile no es ni de cero, es menos que eso. Es menos uno o el número que usted quiera poner", disparó.

“Cristian Pavón no está en el mercado, ni como venta definitiva y menos como un préstamo en cualquier escenario posible. Además, le aclaro que nadie de Colo Colo ha hablado con nosotros de manera oficial por la chance de tener al jugador", siguió.

"Somos los dueños de su pase y cualquier negociación pasa obligadamente por el Mineiro. Eso no ha ocurrido y la respuesta será negativa, se lo aseguro. Que Colo Colo no pierda su tiempo. Pero, repito, nadie del club chileno nos llamó y no nos pueden faltar el respeto de esa manera. No lo aceptamos", cerró.