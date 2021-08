Un día después de la clasificación a semifinales de la Copa Libertadores luego de golear a River Plate, Atlético Mineiro sorprende y presenta a su nuevo gran refuerzo: Diego Costa.

El brasileño naturalizado español estuvo un semestre sin jugar luego de terminar su contrato con el Atlético Madrid y decidió seguir su carrera en el Galo donde compartirá ataque seguramente con el chileno Eduardo Vargas.

El ex colchonero asegura que "trataré de dar lo mejor, compromiso. Que tampoco falten los goles, porque yo y todos lo estamos esperando".

Diego Costa es presentado con la 19 y rechaza ser un jugador conflictivo (Atlético Mineiro)

En la conferencia de prensa, Costa fue requerido por la prensa minera en el sentido de si es efectivo que es un jugador conflictivo que ha tenido choques con compañeros y técnicos.

"Nunca tuve un problema con los compañeros. En el vestuario, siempre era de lo más divertido. La gente siempre me se me acercaba. Mi personalidad en el campo es ganadora. Cualquier partido. Jugando a las cartas, al dominó, quiero ganar. Siempre me motiva. No voy a cambiar mi personalidad. No voy a pisar los frenos", aseguró.

Aunque sí reconoció que hay una excepción. "Nunca he tenido problemas con los entrenadores, solo con Antonio Conte, fue algo personal con él", cerró.