Didier Deschamps: "El próximo entrenador de Francia será Zidane"

Didier Deschamps tiene un palmarés con su selección que cualquier futbolista o entrenador envidiaría. El francés fue campeón del mundo como jugador en 1998 y también como DT en el pasado Mundial de Rusia 2018.

Sin embargo, el técnico ya visualiza su partida de la selección gala y tiene claro a su posible sucesor: "El próximo entrenador podría ser Zizou (Zidane). En un momento u otro, será él", señaló a Le Monde.

Al igual que Deschamps, Zizou también fue campeón del mundo con su selección en el 98' y de tomar las riendas del equipo, podría igualar a su ex compañero como campeón del mundo como jugador y entrenador.

Finalmente, tuvo palabras para la ausencia de Benzemá en la selección: "No tengo nada que decir sobre él. Para mí, esto ya no es un tema. La decisión del Tribunal de Casación no me concierne. Esta no es mi noticia. No estoy en este negocio. Cuando tengo que tomar una decisión, sea lo que sea, solo tengo un objetivo: el interés colectivo del equipo de Francia".