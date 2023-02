El portero argentino se refirió a la eufórica celebración tras ganar el Mundial de Qatar 2022, donde la Albiceleste, y él en particular, llamaron la atención de todo el orbe por darle con todo a Kylian Mbappé. "No quise herirlo", lanzó tras bajar un cambio varios meses después.

Dibu Martínez dio la vuelta al mundo tras ganar el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina ante Francia, y más allá de una espectacular tapada de último minuto o por ganar el Guante de Oro lo hizo por sus eufóricas celebraciones en las que se burló con todo de Kylian Mbappé tras quedarse con el segundo lugar.

El arquero del Aston Villa coreó a todo pulmón los cánticos contra el astro francés y en las celebraciones se le vio muerto de la risa con un peluche con el rostro del mismo. Sin embargo, más vale tarde que nunca y varios meses después de aquel 18 de diciembre ahora el portero bajó un cambio y le pidió disculpas asegurando que "no lo quise lastimar".

Emiliano Martínez le pide perdón a Mbappé

Así, el cuidatubos de la Scaloneta conversó con la revista France Football y obviamente fue consultado por la efusiva celebración en el bus que recorrió las calles de Buenos Aires con un peluche de un bebé con la cara del crack del PSG.

"No tenía la intención de lastimar a nadie. A lo largo de mi carrera he crecido con los franceses y nunca he tenido el más mínimo problema", complementó el guardameta de 30 años. Después, también tuvo palabras para referirse a lo que sucedió en el íntimo festejo albiceleste y lamentó que eso no debió haberse hecho público.

"Entonces, lo del vestuario, es cosa del vestuario y nunca debió salir. Cuando Francia nos ganó en 2018, recuerdo que hubo cánticos sobre Messi. Igual, si un equipo le gana a Brasil, cantarán sobre Neymar. No hay nada personal contra Mbappé. Lo respeto enormemente. Si cantamos sobre él o sobre Neymar es porque son unos cracks", añadió.

Para finalizar, Martínez reveló qué le dijo a Mbappé cuando terminó la final de la Copa del Mundo en Medio Oriente. "Le dije que era un placer jugar contra él y que casi gana este partido solo. Tenía la confirmación de que tenía un talento inmenso. Cuando Messi pare, estoy seguro de que Kylian ganará muchos Balones de Oro”.

"Lo que hice con el trofeo de mejor arquero fue una broma con mis compañeros. Ya lo había hecho en la Copa América, y todos me decían: 'No lo vas a volver a hacer'. Incluso Leo. Lo hice por ellos, nada más. Duró un segundo y ya está", cerró.